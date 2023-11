Ces astuces très simples permettent de booster la réception du Wi-Fi sur votre smartphone

Vous en avez assez de pages internet qui rament et de vidéos saccadées sur votre smartphone ? Découvrez les meilleurs conseils et applications pour booster le Wi-Fi de votre appareil Android.

Vous connaissez certainement cette frustration lorsque les pages Internet mettent une éternité à se charger sur votre smartphone. Heureusement, il existe des solutions pour améliorer la connexion Wi-Fi de votre appareil Android et accélérer la vitesse de navigation. Nous vous partageons dans cet article des astuces étonnantes et des applications ingénieuses pour donner un coup de boost à votre débit internet mobile.

Un Wi-Fi lent qui ralentit la navigation internet peut avoir différentes origines. Tout d'abord, la distance et les obstacles entre votre smartphone et votre box diminuent la puissance du signal. Plus vous vous éloignez, plus le débit sera faible. Les murs épais ou les meubles imposants vont également atténuer et perturber les ondes Wi-Fi.

Autre cause fréquente : la saturation du réseau et des interférences avec le voisinage. Si vous et vos voisins utilisez le même canal Wi-Fi, vos connexions vont se gêner mutuellement et ralentir. Idem si vous avez beaucoup d'appareils connectés sur votre box domestique. Le débit disponible est partagé entre tous les équipements.

Savez-vous que votre coque de téléphone peut nuire à la connexion ? Les coques métalliques notamment ont tendance à dégrader le signal Wi-Fi. Un simple test s'impose : retirez votre coque et vérifiez si ça change quelque chose ! Autre conseil inattendu : l'utilisation d'un répéteur Wi-Fi. Ce petit boîtier va étendre la portée de votre box dans toutes les pièces. Placez-le dans un endroit stratégique pour capter le signal dans les zones mal desservies.

Ensuite, téléchargez des applications futées pour connaitre la qualité de votre réseau Wi-Fi. Wifi Analyzer va scanner les ondes autour de vous et vous recommander le meilleur canal pour votre box, afin d'éviter les interférences. L'application Speedtest vous permet de tester concrètement le débit internet dans chaque pièce. Vous saurez ainsi où placer votre smartphone pour profiter de la meilleure connexion possible.

Enfin, allez dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone et cochez l'option "Éviter les mauvaises connexions". Votre mobile se connectera toujours au meilleur réseau disponible. Autre possibilité : désactiver la fonction d'économie d'énergie qui limite la consommation et donc le rafraichissement des données.

Grâce à ces astuces, vous pourrez naviguer sur le net, regarder des vidéos et télécharger des fichiers volumineux sans subir de latence. Plus besoin d'attendre le chargement des pages web et des images ! Votre Wi-Fi retrouvera toute sa réactivité.