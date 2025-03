Des vers se cachent désormais dans de nombreux aliments - et c'est légal

L'alimentation européenne s'ouvre discrètement aux insectes depuis déjà plusieurs années. Désormais, ce sont les vers qui sont dans le viseur. Une évolution qui soulève de nombreuses interrogations.

Depuis des millénaires, les insectes font partie du régime alimentaire de nombreuses cultures à travers le monde. Pourtant, en Europe, leur introduction dans notre alimentation suscite encore des réactions mitigées, entre curiosité et appréhension. Cette évolution s'inscrit dans une démarche progressive, encadrée par des réglementations strictes qui visent à diversifier nos sources de protéines.

Depuis 2018, l'Union européenne a progressivement ouvert ses portes à différentes espèces d'insectes comestibles. Le cadre réglementaire des "nouveaux aliments" a permis l'autorisation successive de plusieurs espèces, notamment le criquet migrateur, les larves de petit ténébrion mat et le grillon domestique. Ces autorisations témoignent d'une volonté d'innovation dans le secteur alimentaire.

Le 20 janvier 2025 marque une nouvelle étape avec l'approbation par la Commission européenne de l'utilisation de la poudre de vers de farine dans l'alimentation. Cette décision fait suite à une demande de la start-up française Nutriearth, qui cherche à développer de nouvelles sources de protéines.

L'introduction de ce nouvel ingrédient ne se fait pas sans encadrement. Les industriels doivent respecter des doses strictement réglementées : 4% maximum pour les pains et gâteaux, 3,5% pour les pâtes et compotes, 3% pour les produits à base de pomme de terre, et seulement 1% pour les fromages. Les vers doivent également subir des traitements spécifiques, comme l'exposition aux rayons UV pour augmenter leur teneur en vitamine D3.

Les insectes sont déjà présents dans certains de nos aliments quotidiens, parfois depuis des années, sans que nous en ayons conscience. Par exemple, le colorant alimentaire E120, que l'on trouve dans certains bonbons, yaourts aromatisés et céréales du petit-déjeuner, est fabriqué à partir de larves de cochenille broyées.

Les personnes allergiques aux crustacés et aux acariens doivent être particulièrement vigilantes, car ces nouveaux ingrédients peuvent provoquer des réactions allergiques similaires. Heureusement, la réglementation impose un étiquetage strict qui permet aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Cette évolution de notre alimentation, bien que progressive et encadrée, représente un changement significatif dans nos habitudes alimentaires. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir de notre alimentation et la nécessité de trouver des sources de protéines alternatives et durables.