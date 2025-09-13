La Batmobile de Tim Burton, une DeLorean de Retour vers le futur… Vivez la vente aux enchères automobile de l'année

Une voiture qui a fait rêver partout dans le monde va être mise en vente lors d'une mise aux enchères exceptionnelle.

Dans quelques jours, la célèbre maison Mecum Auctions organisera une vente aux enchères exceptionnelle. Des centaines de voitures à vendre, toutes issues de l'extraordinaire collection automobile de l'Américain Larry Klairmont, décédé en 2021.

Aux Etats-Unis, l'homme s'était fait un nom, il avait monté l'une des plus grandes collections automobiles du pays et présentait son trésor dans un musée à Chicago. C'est suite à la fermeture de ce musée que sa collection va être mise en vente.

Parmi les joyaux qui seront proposés aux enchères figure un Lomax 223 de 1980, une voiture avec trois roues construites à partir d'une Citroën 2 CV. On y trouve également une voiture amphibie, capable de naviguer sur l'eau, ou une très vieille voiture, datant de 1899. Cependant, parmi toutes ces merveilles, une pièce maîtresse attire particulièrement l'attention : une réplique parfaitement fonctionnelle et homologuée pour la route de la Batmobile de 1989, issue du film de Tim Burton.

Cette version s'avère considérablement plus rapide que l'originale et est équipée d'éléments spectaculaires comme un scanner police/militaire/météo ainsi que des mitrailleuses Browning de calibre 30 millimètres rétractables, modifiées pour tirer à blanc.

D'autres véhicules emblématiques du cinéma américain et de la télévision font également partie de cette vente, notamment une autre Batmobile, réplique de celle de la série télévisée des années 1960, le van Mystery Machine de Scooby-Doo, une Jeep Wrangler aux couleurs de Jurassic Park, ainsi qu'une DeLorean DMC-12, de la trilogie Retour vers le futur.

L'attraction phare de la vente pourrait bien être la Golden Sahara II, un prototype de véhicule autonome datant des années 1950. Développée par le designer de la K2000, cette voiture avant-gardiste servait de plateforme pour tester de nouveaux systèmes électroniques. Elle était équipée d'un système de freinage automatique utilisant des capteurs pour détecter d'éventuels obstacles, préfigurant les systèmes modernes de freinage d'urgence autonome.

Particulièrement remarquables, ce sont ses pneumatiques translucides et lumineux, dotés d'un éclairage interne, développés par Goodyear. Après avoir été dans un garage pendant près de 50 ans, elle a été acquise par Klairmont Kollections en 2018 lors d'une vente aux enchères.

La vente aux enchères est accessible en ligne mais il faudra se créer un compte sur le site de Mecum Auctions. Élément notable de cette vente : aucun prix de réserve n'a été fixé pour les véhicules proposés, ce qui signifie que toutes les voitures seront vendues au plus offrant, quel que soit le montant atteint lors des enchères.