Cette bouteille à 10 euros est "fantastique pour Noël", selon un caviste : elle rivalise avec de grands vins

Pierre, caviste parisien, nous a partagé ses conseils pour trouver d'excellents vins sans en payer le prix fort. Une bouteille se démarque.

491 euros : un chiffre qui a fait le tour de la presse. C’est le budget moyen que les Français prévoient de dépenser ce Noël, chiffre au plus bas depuis près de dix ans.

Pour trouver des alternatives abordables aux grands vins français, Pierre, caviste, a ouvert ses portes au JDN. Dans sa boutique du XVIIe arrondissement de Paris, qui appartient à la chaîne Le Repaire de Bacchus, on trouve de tout, bière, rhum arrangé, saké et vin, forcément.

Pour démarrer l’entretien, Pierre se dirige sans réfléchir au rayon des bulles. Une “évidence pour les fêtes”. C’est aussi dans ce rayon que le prix du vin explose. Le caviste propose ses bouteilles de champagne, généralement entre 30 et 50 euros.

Pour une bonne alternative au champagne, les yeux de Pierre s'arrêtent naturellement sur une gamme de bouteilles : “Le crémant châtillonnais, cultivé en Bourgogne, c’est ce qui se rapproche le plus d’un champagne mais c’est beaucoup plus abordable.” Pour un “bon crémant châtillonnais”, comptez 18 euros, selon Pierre.

“La majorité des crémants de Bourgogne sont élaborés dans le Châtillonnais. Cette région est proche de la Champagne et elle bénéficie de terroirs similaires aux vins du sud de la Champagne. Par conséquent, je suis absolument certain que nous allons bientôt voir émerger de très bons crémants de Bourgogne qui pourront rivaliser avec de belles maisons champenoises”, estime Pierre. Des bouteilles de crémant de Bourgogne se vendent chez Leclerc, Intermarché ou Carrefour, dès six euros.

Pour plus d'originalité, Pierre conseille également de goûter le Crémant de Savoie. “Il s'agit d'une appellation toute jeune qui met en valeur un terroir montagnard, bien différent du terroir champenois, indique le caviste. Au goût, c’est assez unique et très frais en bouche, notamment grâce à l'utilisation de cépages locaux comme l'altesse et la jacquère.”

Pour le vin de table, le caviste âgé de 30 ans prend forcément dans sa main une bouteille de Bourgogne où le pinot noir en a fait la renommée internationale. “A Noël, lorsque mes clients veulent se faire plaisir, ils prennent une bouteille de Pommard mais les vignobles bordelais attirent aussi, le Saint-Emilion, particulièrement.” Ces bouteilles d’exception ne sont pas pour autant données, comptez autour de 50 euros pour une bouteille de Pommard au supermarché, par exemple.

Pour payer moins cher à la caisse, le caviste suggère de quitter la Bourgogne et la Gironde pour le Languedoc, un terroir chaud qui offre d'excellents rapports qualité-prix. Il sort une bouteille de “Carignan 100 ans d'âge” qui, selon lui, est “fantastique” et ne coûte que 11,90 euros dans sa cave. On la trouve ailleurs dans le commerce dès 10 euros.

Au total : 28 euros. Dans la cave de Pierre, c’est ce qu’il faudra payer à la caisse pour repartir avec deux “excellentes” bouteilles, le crémant châtillonnais et le “Carignan 100 ans d'âge”. Au supermarché, il est possible de ne payer que 16 euros en prenant des bouteilles similaires.