Cette simple bulle d'air promet de protéger votre voiture contre 99% des agressions

Elle ressemble à un gadget de luxe. Cette bulle gonflable protège surtout contre les ennemis invisibles.

A première vue, l'objet paraît presque absurde. Une voiture enfermée dans une grande bulle transparente, comme une supercar exposée dans un salon automobile. Pourtant, cette protection n'a pas été pensée pour faire joli ni pour impressionner les voisins. Elle sert surtout à préserver les véhicules qui restent longtemps immobiles.

Contrairement à ce que son apparence laisse croire, cette bulle n'est pas un airbag géant. Elle ne protège pas sérieusement contre un choc, le vol ou le vandalisme. Son rôle est différent: créer autour de la voiture un mini-environnement ventilé, plus stable qu'un garage humide ou mal isolé. Le principe est simple. La voiture est placée sur une base en PVC, puis enfermée dans une enveloppe transparente fermée par zip. Un ou plusieurs ventilateurs maintiennent la structure gonflée et font circuler l'air en continu. Ce flux permanent évite que l'humidité stagne autour du véhicule.

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Car le vrai danger, pour une voiture stockée plusieurs semaines, n'est pas toujours visible. Dans un garage froid ou humide, la condensation peut s'installer sur les parties métalliques. À force, elle favorise la corrosion, les mauvaises odeurs, les moisissures, le vieillissement des joints et même certains problèmes électriques. C'est là que la bulle devient utile. Elle protège surtout contre la poussière, l'humidité, la condensation, les insectes, l'air stagnant et, sur certains modèles extérieurs, les UV. En clair, elle agit moins comme une armure que comme une chambre de conservation.

Le concept existe depuis les années 1990, notamment avec des marques spécialisées comme Carcoon. A l'origine, ces protections s'adressaient surtout aux collectionneurs, aux propriétaires de voitures anciennes, de sportives ou de cabriolets, qui voulaient préserver leur véhicule pendant l'hiver ou une longue période d'arrêt.

Côté prix, les premiers modèles intérieurs sérieux commencent autour de 400 à 500 euros. Les versions extérieures, plus résistantes au soleil, à la pluie et au vent, coûtent plutôt entre 600 et 1 200 euros. Les modèles premium ou de showroom peuvent grimper à plusieurs milliers d'euros. La consommation électrique reste généralement faible, car les ventilateurs fonctionnent en basse tension.

Cette bulle n'est donc pas indispensable pour une voiture utilisée tous les jours. Elle est même peu pratique si l'on doit ouvrir et refermer la protection à chaque trajet. En revanche, elle devient pertinente pour une voiture de collection, un cabriolet, une sportive ou un véhicule stocké plusieurs mois dans un garage humide. Elle ne transforme pas une voiture en coffre-fort. Mais pour un véhicule qui dort longtemps, cette simple bulle d'air peut éviter les dégâts les plus redoutés: ceux qui apparaissent lentement, quand la voiture ne bouge plus.