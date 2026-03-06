Embauche sans CV ni lettre de motivation : ce dispositif national qui change tout est reconduit

Le dispositif Territoires zéro chômeur est pérennisé. Ce service social d'insertion offre des CDI sans CV aux chômeurs de longue durée. Découvrez comment en profiter.

C'est l'apport de la proposition de loi portée par le député Stéphane Viry, adoptée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale le 27 janvier 2026. Le dispositif "Territoires zéro chômeur de longue durée" tend ainsi vers une pérennisation et une extension progressive en s'inscrivant dans le Code du travail. Si vous n'êtes pas familier avec cette mesure, son objectif est simple : créer des emplois en contrat à durée indéterminée pour les personnes privées durablement d'emploi.

Le principe au cœur du lancement du dispositif est celui d'un droit à l'emploi. "Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi" peut-on lire dans le préambule de la Constitution de 1946. Fort de cette maxime, le dispositif a créé des emplois à l'échelle locale en se basant sur les besoins de la population. Ces activités sont financées par deux sources principales : la réaffectation par l'État et les collectivités des budgets liés au coût du chômage, mais aussi par le chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises

Contrairement au marché du travail traditionnel, le recrutement fonctionne d'une façon différente. Oubliez les CV, les lettres de motivations et tous les dossiers de candidatures. Pour dénicher un de ces contrats, aucune sélection n'est requise. Le seul critère est d'être reconnu comme une personne privée durablement d'emploi habitant sur le territoire. En dehors de cet aspect, vos expériences passées n'ont pas d'incidence particulière sur votre candidature, ce qui tranche clairement avec les recrutements classiques.

Mais alors comment être embauché ? Tout ne débute pas avec une offre d'emploi mais bien avec une proposition du Comité local pour l'emploi. Cet organisme a pour mission de dénicher les demandeurs d'emploi afin de leur proposer des postes. Vient ensuite un entretien d'embauche un peu différent. Au lieu de chercher un candidat pour un poste, le candidat fait part de ses envies et de ses qualités pour qu'un poste sur-mesure soit créé. Le déroulement de l'entrevue est simple : "Qu’est-ce que vous savez faire ? Qu’est-ce que vous voulez faire ? Qu’est-ce que vous, futur salarié, acceptez d’apprendre ?"

Une fois ces questions réglées, les Entreprises à but d'emploi (EBE), structures spécialement prévues pour créer des emplois supplémentaires, peuvent embaucher les volontaires. Afin de pérenniser le dispositif, les EBE proposent systématiquement des CDI aux demandeurs d'emplois. Ils sont ensuite rémunérés au SMIC et travaillent selon un volume horaire choisi. Le travailleur choisit son temps de travail, une autre manifestation de l'adaptation de l'emploi à l'individu très chère à ce dispositif.

D'après les chiffres du début de l'année 2026, près de 5 000 personnes occupent des emplois au sein d'une centaine d'entreprises à but d'emploi réparties en France dans les territoires expérimentaux. Entre 2016 et 2021, les personnes recrutées étaient en moyenne privées d'emploi depuis plus de 4 ans. A travers la pérennisation de ce dispositif, l'Etat espère poursuivre cette dynamique pour l'emploi.