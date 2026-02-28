Voici les détectives Coyote, ces agents qui enquêtent pour retrouver les voitures volées en France : 91% des véhicules retrouvés en 2023

Qui sont les détectives Coyotes, ces agents payés pour retrouver des voitures volées et qui travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre ?

En 2023, 91% de véhicules volés et équipés de Coyote Secure ont été récupérés en 48 heures. Cette statistique est presque devenue l'étendard de l'entreprise Coyote, mais derrière ce chiffre se cache une équipe de détectives expérimentés. Leur mission : trouver la position exacte des véhicules qui viennent d'être dérobés.

Lorsqu'un véhicule équipé de Coyote Secure est déclaré volé, c'est toute une machine qui se met en route : ces voitures sont équipées d'un traceur GPS très précis et, à partir du point GPS, les détectives se rendent sur place, où deux cas de figure se présentent. Soit le véhicule est visible immédiatement, soit il est caché.

Dans ce second cas, les détectives utilisent un second système de détection de proximité puissant (notamment, la 0G de Sigfox). "Ce système permet de passer à travers le béton ou les portes métalliques et d'identifier très précisément l'emplacement du véhicule : derrière quel box, dans quel hangar, à quel niveau d'un sous-sol de parking", détaille Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote.

C'est dans ces situations qu'entre en jeu tout le savoir-faire des détectives. La plupart de ces agents sont issus des forces de l'ordre et ont une forte connaissance du terrain. "Leur expérience est déterminante pour comprendre dans quel cache est situé le véhicule", souligne Stéphane Curtelin. Une fois la position confirmée, ils contactent les forces de l'ordre qui récupèrent le véhicule et le restituent à la victime.

C'est grâce à cela que certains automobilistes ont pu découvrir que leur voiture était cachée juste à côté de leur domicile. Un scénario rassurant, loin d'être la règle. L'an dernier, "plusieurs véhicules volés en Île-de-France ont pu être localisés sur le territoire belge au petit matin, lorsque le propriétaire constatait tout juste le vol survenu pendant la nuit", peut-on lire dans l'Observatoire des vols 2026, publié par Coyote.

"Ce phénomène connaît une forte accélération", fait savoir Stéphane Curtelin. L'année dernière, les interventions dans les pays limitrophes ont augmenté de 50%, à cause notamment du maquillage de véhicules. "Il ne s'agit pas de maquillage esthétique mais administratif. Les voleurs changent la plaque d'immatriculation, la carte grise et le numéro inscrit sur les véhicules puis les revendent", précise le directeur marketing.

Pour pouvoir localiser ces véhicules volés, les détectives sont quasiment en permanence sur le terrain. "Ils fonctionnent avec un système d'astreinte et interviennent à la demande. Lorsqu'un client nous signale le vol de son véhicule et qu'il porte plainte, nous déclenchons immédiatement la procédure interne, et ils peuvent être mobilisés pour intervenir", indique Stéphane Curtelin.

Répartis sur l'ensemble du territoire et dans les zones à risque (grandes métropoles, notamment), les détectives sont des salariés employés à temps plein en CDI. "C'est important pour nous", ajoute le directeur marketing.

Salariés du privé et non plus membres des forces de l'ordre, les détectives font leur mission "sans statut particulier leur offrant davantage de droits que n'importe quel citoyen. Par exemple, ils ne peuvent pas pénétrer sur une propriété privée. Leur rôle consiste simplement à localiser et confirmer, puis à transmettre les informations aux forces de l'ordre, qui seules peuvent intervenir". Discret sur la taille de l'effectif, Stéphane Curtelin confie au JDN que les détectives seraient entre une dizaine et quelques dizaines.