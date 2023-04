Gedeon lève 2 millions d'euros pour sa plateforme d'épargne retraite

La jeune pousse, qui lance tout juste sa marque, souhaite notamment permettre aux entreprises de valoriser leurs efforts financiers liés au plan d'épargne retraite obligatoire (PERo).

La start-up française Gedeon annonce ce 4 avril avoir bouclé un premier tour de table de 2 millions d'euros auprès de business angels, parmi lesquels Guy Delorme (ancien secrétaire général et fondateur de Seqens), Gilles Bouvant (fondateur d'Olifan Group), Guillaume de Monplanet (ancien CEO d'Adidas Europe) et le collectif d'entrepreneurs Farmers.

© Gedeon

La fintech commercialise une solution digitale d'épargne retraite à destination des entreprises. "A la fois un back office de gestion retraite en interne, un plan d'épargne retraite obligatoire (PERo) et une plateforme à destination des RH", résume Julien Jacquemin. "Pour l'entreprise, il y a deux niveaux de gains : le temps, puisque l'on réduit l'ensemble des tâches administratives que l'employeur doit gérer, et la visibilité des efforts effectués sur ce plan", avance le cofondateur et CEO. Le PERo est en effet alimenté côté employeur par des versements obligatoires et d'éventuels abondements. En les valorisant auprès des salariés, la start-up veut être pour ses clients "un véritable atout de marque employeur".

Côté salarié, "Gedeon propose une gestion financière par conviction. Là où dans les dispositifs PERo traditionnels il est très souvent proposé des profils de risque (défensif, dynamique…), chaque salarié peut choisir dans Gedeon les thématiques d'investissement qui lui correspondent : environnement, impact, tech…", indique Julien Jacquemin. Dans leur espace personnel, les salariés peuvent également simuler leur future retraite et accéder à des contenus pédagogiques.

Si la marque est tout juste lancée, le back office est, lui, commercialisé depuis fin 2020. Gedeon revendique sur ce segment une centaine d'entreprises clientes, pour un total de 6 000 salariés. "Sur notre offre back office, nous avons fait un peu moins d'un million d'euros de chiffre d'affaire en 2022, confie Julien Jacquemin. Nous ferons aux alentours de 1,5 million en 2023."

La jeune pousse lyonnaise aux 29 salariés se rémunère en étant à la fois courtier et gestionnaire. "Il n'y a pas de rémunération supplémentaire liée à la mise en place de la plateforme", précise le CEO et cofondateur. Pour accélérer, Gedeon recrute en ce moment "entre 5 et 10 collaborateurs, principalement sur des postes commerciaux".