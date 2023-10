Ces 5 qualités permettent de devenir millionnaire même quand on est né pauvre, prouve une étude

Une étude a permis de mettre en avant 5 traits de caractère communs aux millionnaires et elle permet également de découvrir qu'ils peuvent s'acquérir si on n'est pas né avec...

Une étude de 2022 publiée dans Humanities Social Sciences Communications s'est attelée à décrypter les traits de personnalité communs aux millionnaires. La tâche était ardue car si d'autres chercheurs avaient déjà tenté l'expérience, la taille limitée des échantillons (les millionnaires ne courent pas les rues !), leur donnait peu de crédit.

Dans cette nouvelle étude menée en Allemagne, la recherche s'est cette fois-ci établie sur un échantillon de 1 125 individus avec un patrimoine individuel d'au moins 1 million d'euros net. Parmi eux, on retrouvait 190 personnes avec au moins 5 millions d'euros, 61 avec au moins 10 millions d'euros, et 5 avec un patrimoine net compris entre 100 et 131 millions d'euros. Un échantillon plus grand, de 23 721 personnes issues de la population générale, a également été incorporé à l'étude pour pouvoir faire des comparaisons et établir ce qui différencie les millionnaires du reste de la population.

Les différentes expériences menées ont permis de faire ressortir 5 traits de caractères communs aux plus riches. Il s'agit de :

la tolérance au risque

l'ouverture d'esprit

l'extraversion

la stabilité émotionnelle (ils seraient moins névrosés que la population générale)

la rigueur au travail

Toutefois, il restait à savoir si le fait d'être nés dans la richesse avait permis aux millionnaires de développer ces traits de caractère ou si c'est leurs traits de personnalité qui étaient à l'origine de leur succès économique. Ainsi, l'étude permettait de distinguer les riches qui ont hérité, des riches "autodidactes", qui doivent leur richesse à leurs propres efforts (l'entreprenariat ou le travail individuel). Cette distinction entre les différents profils de millionnaires a permis de conclure que ces 5 traits de caractère sont encore plus marqués chez les riches qui ont fait leur fortune eux-mêmes. Leur tolérance au risque notamment est encore plus élevée que celle des millionnaires héritiers.

Autre point intéressant : l'étude conclut sur de premières données permettant d'établir le lien entre ces traits de caractères et l'accumulation de richesse. Par ailleurs, elle démontre également que les millionnaires autodidactes se sont inspirés de la personnalité des autres riches, et que plus ils l'ont fait, plus ils ont accumulé de richesse. Ce dernier point ouvre la possibilité d'explorer, un jour, la façon dont les riches façonnent la société.