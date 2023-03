Bénévole aux JO 2024 à Paris : les candidatures ouvertes

Le portail des volontaires pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 vient d'ouvrir. Conditions pour candidater, missions, procédure de candidature, date butoir... On fait le point.

Le portail des volontaires des Jeux olympiques et paralympiques est ouvert. Pour avoir une chance d'être bénévole à Paris en 2024, il est possible de déposer sa candidature depuis le mercredi 22 mars. Les organisateurs recherchent 45 000 ambassadeurs afin de faciliter l'organisation et la tenue de ces grands évènements sportifs, qui se tiendront respectivement du 26 juillet au 11 août 2024 et du 28 août au 8 septembre 2024.

Quelles sont les conditions à remplir pour candidater ?

Pour avoir une chance d'être choisi en tant que volontaire, trois conditions sont nécessaires :

Avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024,

Parler français et/ou anglais couramment,

Etre disponible au moins dix jours avant l'ouverture du village des athlètes jusqu'à deux jours après la clôture des Jeux Paralympiques, soit du 12 juillet au 10 septembre 2024.

"Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances sur les sports olympiques et paralympiques ou une expérience sur d'autres événements sportifs en tant que bénévole. Mais cela sera demandé pour nous permettre d'aiguiller les profils", prévient Alexandre Morenon-Condé, directeur délégué en charge de la planification et des opérations RH des Jeux, dont les propos sont rapportés par Franceinfo.

Quelles seront les missions des bénévoles ?

Les missions confiées aux volontaires des Jeux olympiques et paralympiques seront variées. Paris 2024 les classe en trois grandes catégories. D'abord, l'accueil, l'information et l'assistance pour les candidats "qui ont le goût des relations humaines et le sens de l'accueil". Concrètement, vous pourrez être amené à accueillir médias, athlètes et spectateurs dans les gares et aéroports ou encore renseigner et orienter les spectateurs sur les sites de compétition.

Paris 2024 recherche aussi des bénévoles "au service de la performance sportive". Pour assister les athlètes sur les sites de compétition et d'entrainement, par exemple, ou saisir des informations de chronométrage et de notations. "Ces missions correspondent particulièrement aux attentes des candidats minutieux, rigoureux, passionnés par les disciplines sportives", notent les organisateurs.

Enfin, des volontaires sont attendus pour soutenir l'organisation de ces grands évènements sportifs, missions qui s'adressent à "ceux qui se plaisent dans l'opérationnel", estime Paris 2024. Dans le détail, les organisateurs ont notamment besoin de bénévoles pour le soutenir dans le processus d'accréditation des journalistes et des délégations et l'installation de matériel léger de communication (kakémonos, chevalets...).

Comment candidater ?

Il est possible de candidater jusqu'au 3 mai 2023 en s'inscrivant sur ce portail. "Candidater prend entre 30 et 45 minutes : il suffit de remplir un questionnaire sur son profil et sa motivation, précisent les organisateurs. D'après les propos d'Alexandre Morenon-Condé, les candidats ne seront jamais mobilisés sur une mission ou une zone géographique qu'ils n'ont pas sélectionnée en remplissant le formulaire. Il est également possible, via ce portail des volontaires, de déposer sa candidature pour la ville de Paris, qui recherche 5 300 bénévoles pour la période des Jeux olympiques et paralympiques.

Paris 2024 informera les candidats de la suite donnée à leurs inscriptions "entre septembre et décembre 2023", indiquent les organisateurs.

Vous souhaitez en savoir plus sur le programme de volontariat, les missions ou découvrir la vie d'un bénévole lors des Jeux ? Paris 2024 y consacre une série de podcasts baptisée Dans l'uniforme d'un volontaire.