Loi sur le Plein Emploi : la réforme du RSA passera-t-elle sans le 49.3 ?

La loi sur le Plein Emploi visant à ramener le taux de chômage à 5% d'ici 2027 est encore loin de faire l'unanimité. Examinée en session extraordinaire ce lundi 25 septembre à l'Assemblée, elle pourra y être débattue jusqu'au 4 octobre.

[Mise à jour du 25/09/2023 à 17h25] Examinée en première lecture à l'Assemblée nationale ce lundi 25 septembre, la loi sur le Plein Emploi suscite de vifs débats. Suite aux nombreux amendements déposés et au boycott de l'opposition une semaine plus tôt, l'ombre du 49.3 plane sur les parlementaires.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, son examen à la Commission des affaires sociales a provoqué un mouvement de contestation de la part de l'opposition qui a choisi de quitter l'Hémicycle. En effet, la prolongation de la séance votée à 17 voix contre 15 aux alentours de minuit n'a pas suffi à retenir les parlementaires de la Nupes, Liot et LR.

Certains amendements concernant le handicap et la petite enfance ont donc été étudiés dans une Assemblée vidée de son opposition et comportant un nombre réduit de députés si l'on se réfère aux propos de Marie-Charlotte Garin, députée écologiste : "Ce qu'on nous proposait ce soir, c'est de finir le texte dans la nuit, ce qui voulait dire étudier les parties qui concernent la petite enfance et le handicap à 2h00 ou 3h00".

Un point largement débattu est l'obligation d'une activité de 15 à 20 heures hebdomadaires pour les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi par le biais d'un contrat d'engagement. Pour rappel, la loi Plein Emploi acte aussi le remplacement de Pôle Emploi par France Travail et automatise l'inscription des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi. Elle devrait entrer en vigueur dès 2024. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le gouvernement espère grâce à cette loi atteindre le plein emploi en 2027, soit un taux de chômage autour de 5%, contre 7,2% actuellement.

France Travail pour remplacer Pôle Emploi

Pour "permettre l'inscription systématique, facilitée et accélérée de toutes les personnes en recherche d'emploi ou d'une orientation", l'exécutif mise sur le remplacement de Pôle emploi par un nouvel opérateur aux compétences élargies : France Travail. Cette création, mesure-clé de la réforme, doit intervenir dès le 1er janvier 2024.

Les bénéficiaires du RSA inscrits d'office au nouveau Pôle emploi

Concrètement, le projet de loi prévoit d'inscrire automatiquement les bénéficiaires du RSA à France Travail au moment de leur demande d'ouverture de droits. "La finalité est l'insertion professionnelle pour tous", précise la synthèse du dossier de presse. Le gouvernement justifie par ailleurs la mesure par le besoin de "connaitre à l'échelle d'un territoire l'ensemble des personnes en recherche d'emploi et la nature de leurs besoins et aspirations".

Un contrat d'engagement pour tous les demandeurs d'emploi

Parce que "la République ne remplit pas sa mission de solidarité si elle ne propose pas un horizon de sortie durable des minima sociaux", le texte prévoit aussi de créer un "contrat d'engagement". Actuellement expérimenté dans dix-huit départements, ce contrat devra être signé par chaque inscrit à France Travail. Il concerne donc les bénéficiaires du RSA mais aussi les demandeurs d'emploi.

Les 15 à 20 heures d'activité obligatoires, évoquées pour la première fois par le candidat Emmanuel Macron ne figurent pas dans la loi. "L'intensité de l'accompagnement [sera] fonction de la situation de l'allocataire", indique Olivier Dussopt dans une interview accordée aux Echos. "Pour les demandeurs d'emploi ou les allocataires du RSA, nous ne sommes pas du tout dans une logique de travail gratuit ou de bénévolat obligatoire", ajoute le ministre du Travail, qui préfère parler d'un "parcours vers l'emploi".

Le versement du RSA suspendu en cas de manquement au contrat d'engagement

Autre changement en vue, "le bénéficiaire du RSA devra s'engager à suivre le parcours d'insertion (...) discuté avec lui, faute de quoi son allocation pourra être suspendue ou supprimée", indique le dossier de presse du gouvernement. En effet, en cas de manquement au contrat d'engagement, "le conseiller pourra désormais, sauf opposition du président du conseil départemental, suspendre le versement du RSA, (...) avec une régularisation rétroactive lorsque la personne respecte à nouveau ses engagements", rapporte l'AFP.

Des nouveautés pour les demandeurs d'emploi et les travailleurs en situation de handicap

Pour considérer les demandeurs d'emploi en situation de handicap comme des demandeurs d'emploi avant tout, le texte porté par l'exécutif prévoit de les accompagner dans l'emploi "prioritairement en milieu ordinaire". L'opérateur France Travail sera en charge de cet accompagnement, "en lien avec les opérateurs spécialisés", peut-on lire dans le dossier de presse. La réforme entend également simplifier les démarches pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et aligner les droits des travailleurs en Esat sur ceux des salariés ordinaires.

Un renforcement de l'accueil de la petite enfance

Le projet de loi souhaite également lever "un frein périphérique à l'accès à l'emploi : les modes d'accueil des jeunes enfants". Si la réforme est adoptée, les communes seront reconnues comme "autorités organisatrices" de leur accueil et des "relais petite enfance" seront créés dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants pour accompagner les parents. Début juin, le gouvernement a par ailleurs déclaré vouloir créer 100 000 places supplémentaires en crèche d'ici 2027, et 200 000 d'ici 2030.