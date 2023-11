Cette star de LinkedIn donne ses 6 conseils pour devenir un aimant à recruteurs

A l'occasion de la sortie de son livre "Deviens un aimant à recruteurs sur Linkedin !" le 23 novembre, Karim Hechmi, dit Tonton Karim, a partagé au JDN quelques astuces pour faire du réseau social une vitrine professionnelle.

Vous avez un compte Linkedin mais vous l'utilisez sans trop y réfléchir. Pour vous y faire remarquer, Karim Hechmi, plus connu sous le nom de Tonton Karim sur le réseau social, a quelques conseils. Celui qui a été élu Top Voice par Linkedin France en 2022 et 2023 en est persuadé : "peu importe où vous en êtes dans la vie : étudiant, entrepreneur, dirigeant… Vous avez forcément un intérêt à être sur cette plateforme." Six astuces pour bien s'y prendre.

#1 Activez votre réseau lorsque vous êtes en poste

Un réseau, ça se construit sur le long terme. "Beaucoup de gens se disent 'vite, je veux changer de job, je mets mon profil à jour'... mais c'est trop tard, prévient Tonton Karim. Il faut développer son réseau au quotidien pour pouvoir l'activer le jour où on en a besoin." En envoyant des invitations à rejoindre son réseau à des personnes qui exercent le même métier ou à des personnes du niveau supérieur puis en lançant la discussion. De même, tenez votre profil à jour même lorsque vous êtes en poste : "les recruteurs se constituent régulièrement des viviers de candidats", rappelle Karim Hechmi, qui a fondé il y a huit ans une agence de conseil RH pour accompagner les entreprises qui recrutent.

#2 Commentez des publications

Évidemment, publier régulièrement des posts permet d'élargir son réseau. Mais si vous n'avez pas de quoi poster, il existe une autre possibilité : commenter des publications qui abordent des thématiques que vous connaissez. "De cette façon, vous vous rendez visible de votre réseau mais surtout du réseau des personnes dont vous commentez les publications, insiste Tonton Karim. Ça peut mettre un gros coup de boost à votre profil." En commentant, vous mettez aussi en avant votre expertise. "Ce qui rassure les recruteurs potentiels, qui ont ainsi l'impression de mieux vous cerner", note Karim Hechmi.

#3 Profitez-en pour raconter plus de choses que sur votre CV

Le CV d'une page maximum, forcément, ça limite. Profitez de votre compte Linkedin pour y donner plus de détails. "Si vous avez des chiffres, des résultats concernant vos expériences, il faut les mettre en avant. Les recruteurs aiment trouver plus d'informations sur votre profil Linkedin que sur le CV, a remarqué Karim Hechmi. Et au-delà du profil, ils vont bien sûr regarder comment vous interagissez sur la plateforme, ce que vous postez, ce que vous commentez, ce que vous likez."

Linkedin met également en avant sur votre page les Top Voices, les entreprises, les newsletters et les écoles que vous suivez. "Veillez à ce que ces éléments correspondent au secteur d'activité que vous visez, recommande Tonton Karim. Par exemple, si vous êtes passionné d'aéronautique et que vous voulez travailler dans ce milieu, suivez Boeing, Airbus, Air France et les grands influenceurs du secteur. Cela confortera le recruteur dans son envie de vous rencontrer, il se dira que vous pourrez avoir plein d'échanges intéressants à ce sujet."

#4 Pensez aux mots clés

Comme sur Google, il y a des enjeux de référencement sur Linkedin. En effet, les recruteurs passent parfois directement par une recherche de mots clés sur le réseau social pour trouver la perle rare. "Linkedin est une énorme CVthèque pour les recruteurs aujourd'hui, confirme Karim Hechmi. Publier une offre d'emploi coûte tellement cher et prend du temps à écrire, puis il faut trier les CV, contacter les candidats, faire passer des entretiens à plusieurs d'entre eux…" En rédigeant votre profil, pensez donc à faire figurer les mots clés du secteur d'activité visé, par exemple un langage de programmation si vous êtes développeur.

#5 Remplissez toutes les sections de votre profil

"Si votre profil n'est pas parfaitement complété, l'algorithme de Linkedin le pénalise et ne vous fait pas apparaître dans les premières pages de résultats, avertit Karim Hechmi. La bannière par exemple, c'est bête, mais il vaut mieux avoir un fond noir plutôt qu'aucune bannière. Le résumé est important aussi, c'est le seul endroit où il est possible de raconter un peu sa vie. Enfin, vous devez avoir un vrai titre de profil, c'est-à-dire 'journaliste' ou 'business développeur', ajoute le spécialiste, et pas 'étudiant', ni 'en reconversion' : il faut une fonction." Sur votre profil, une barre de progression (que vous seul pouvez voir) vous indique à quel niveau de complétion vous en êtes et les sections qu'il vous reste à remplir.

Dans le cas où vous êtes en train de candidater, "vérifiez que les dates et expériences mentionnées sur votre profil correspondent avec celles mentionnées sur votre CV", conseille Karim Hechmi. Un manque de cohérence pourrait effrayer les recruteurs.

#6 Oubliez le opentowork

Si vous cherchez un travail ou que vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités professionnelles, Linkedin vous propose de le préciser sur votre profil, en apposant une bannière #opentowork (littéralement "ouvert au travail") sur votre photo. Mais Karim Hechmi émet quelques réserves quant à son usage. "L'outil est bien fait et peut aider dans le cadre d'une recherche d'alternance ou de stage, reconnaît-il. Dans d'autres situations, en revanche, ce n'est pas incroyable. En France, malheureusement, dire 'hé, je suis en galère, je cherche un job' reste tabou." Le fondateur de l'agence de conseil RH FindYourWay explique cela par le fait que les recruteurs du marché français préfèrent débaucher quelqu'un qui est en poste plutôt que d'embaucher quelqu'un qui n'a pas de travail. "Il est en revanche possible de rendre l'option #opentowork uniquement visible des recruteurs, ce qui est super", recommande-t-il.