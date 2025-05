C'est le métier qui recrute le plus en 2025 : les débutants sont payés 30 000 euros par an

Les entreprises peinent à trouver des candidats pour cette profession pourtant accessible dès le bac.

C'est le métier le plus demandé de France. Le liste de clients s'allonge et les besoins en main d'œuvre poussent les entreprises à recruter de nouveaux profils. Mais c'est aussi le départ à la retraite d'une grande partie du secteur, plus de 100 000 personnes dans les années à venir d'après le rapport Métiers 2030 de France Stratégie, qui force les entreprises à chercher ce genre de profil.

Le poste recherché : c'est le technicien de maintenance, aussi appelé mécanicien de maintenance. Cet agent assure le bon fonctionnement et la longévité des équipements, machines et infrastructures dans divers secteurs (automobile, construction aéronautique, industrie chimique, mode et luxe…). Son rôle consiste à prévenir les pannes, diagnostiquer les dysfonctionnements et les réparer rapidement.

La rémunération peut bien sûr varier d'une région à l'autre, mais selon le cabinet Michael Page, un débutant peut déjà espérer une rémunération comprise entre 28 000 et 32 000 euros bruts annuels. Avec l'expérience, les salaires évoluent rapidement : de 32 000 à 40 000 euros pour deux à cinq ans d'expérience, puis de 40 000 à 45 000 euros pour cinq à dix ans. Les techniciens les plus expérimentés, avec plus de dix ans d'ancienneté, peuvent prétendre à des salaires allant de 40 000 à 50 000 euros par an.

Le principal défi de cette filière reste la pénurie de compétences. En 2022, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) tirait la sonnette d'alarme. Elle estimait qu'environ 70 000 à 75 000 emplois manquent dans l'industrie, tout secteur confondu. Des postes qui pourraient être immédiatement pourvus si les candidats étaient disponibles. Cette situation résulte de la désindustrialisation observée depuis vingt ans et d'une image dégradée des métiers industriels auprès des jeunes.

Pour accéder à ce métier, plusieurs formations sont possibles. L'accès peut se faire dès le niveau baccalauréat professionnel, mais la voie privilégiée reste un BTS maintenance des systèmes option systèmes de production, un DUT génie industriel et maintenance, ou encore une licence maintenance des automatismes et de l'instrumentation industriels.

Les profils recherchés doivent maîtriser les systèmes mécaniques, électriques, électroniques et parfois informatiques, tout en faisant preuve de rigueur, de méthode et d'un véritable esprit d'équipe.

Les opportunités d'emploi existent sur l'ensemble du territoire français. Page Personnel, filiale du cabinet Michael Page, présente actuellement 1 785 offres d'emploi de technicien de maintenance sur son site. Plus de la moitié de ces postes se concentrent en Île-de-France, en région Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.