"Prime de Noël 2020 : pour qui, à quelle date et quel montant ?"

[PRIME DE NOEL] La prime de Noël est traditionnellement versée chaque année à la mi-décembre. Cette aide de l'Etat est réservée aux bénéficiaires de certaines allocations sociales. Montant, conditions d'éligibilité... Tout ce qu'il faut savoir.

Pour être éligible à la prime de Noël, versée chaque année dans les 15 jours précédant Noël, il faut avoir bénéficié en novembre de l'année en cours (ou, à défaut, en décembre) d'une, au moins, des allocations suivantes :

revenu de solidarité active (RSA)

allocation de solidarité spécifique (ASS)

allocation équivalent retraite (AER)

prime forfaitaire pour reprise d'activité.

Au total, 2,3 millions de personnes peuvent toucher cette prime.

Pour les bénéficiaires du RSA, le montant de la prime varie selon la composition du foyer. Le barème pour la prime de Noël 2020 , n'a pas encore été dévoilé. Pour rappel, retrouvez-ci dessous celui de 2019, inchangé depuis plusieurs années :

152,45 € pour une personne seule

228,67 € pour une personne seule avec 1 enfant ou une personne en couple sans enfant

274,41 € pour une personne seule avec 2 enfants ou une personne en couple avec 1 enfant

320,14 € pour une personne en couple avec 2 enfants

335,39 € pour une personne seule avec 3 enfants

381,12 € pour une personne en couple avec 3 enfants

396,37 € pour une personne seule avec 4 enfants

442,10 € pour une personne en couple avec 4 enfants

+60,98 € par personne supplémentaire.

Pour les autres bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes qui touchent l'ASS ou l'AER, le montant de la prime est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la composition du foyer. Il était de 152,45 euros les dernières années.

Une grande partie des bénéficiaires de la prime de Noël est composée d'allocataires du RSA. Mais le montant de leur prime n'est pas fixe : il dépend de la composition familiale. Selon leur situation, la prime leur est versée par la Caf ou par la MSA.

Attention, les personnes touchant des des allocations chômage n'ont pas droit à la prime de Noël. Seuls les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'AER ou de la prime forfaitaire pour reprise d'activité peuvent bénéficier de cette prime.

En fonction de leur situation, certains bénéficiaires du RSA reçoivent leur prime de Noël de la Caf. Les bénéficiaires du RSA qui sont rattachés au régime agricole, eux, la reçoivent de leur CMSA. A noter qu'ils n'ont aucune démarche à effectuer et que le versement de la prime est déclenché automatiquement.

Pour les allocataires de l'ASS ou de l'AER, c'est Pôle emploi qui s'occupe d'effectuer le versement. Comme pour la Caf, le demandeur est identifié comme bénéficiaire. C'est donc automatiquement que la prime sera versée sur son compte bancaire. Mais dans le doute, mieux vaut être prévoyant et signaler son cas.

La prime de Noël vous est automatiquement versée au montant correspondant à votre situation, sans démarche de votre part. Toutefois, vous pouvez vérifiez si vous avez droit ou non au RSA ou à une autre aide donnant droit à la prime de Noël en allant sur le site Mes-aides.gouv.fr. Ce site vous permet aussi de faire une simulation pour la prime d'activité.

Le versement de la prime de Noël a souvent lieu dans la semaine qui suit l'annonce officielle du montant, c'est à dire mi-décembre. La date de versement de la prime de Noël 2020 n'est pas encore connue. Pour rappel, la dernière prime de Noël a été versée à compter du vendredi 13 décembre 2019.

La prime de Noël est versée automatiquement sur les comptes bancaires des bénéficiaires, qui remplissent les conditions pour y être éligible. Aucune démarche n'est donc à entreprendre, et aucun formulaire n'est à adresser. Toutefois, en cas de non-versement, il est possible d'adresser une réclamation à l'organisme chargé du versement.

Les bénéficiaires de l'AAH ne touchent pas de prime de Noël. Les bénéficiaires de l'Aspa (minimum vieillesse) et de la prime d'activité n'ont pas le droit non plus à ce versement.

Fin 2018, pour répondre à la colère des gilets jaunes, Emmanuel Macron a décrété une série de mesures d'urgence économique et sociale. Parmi elles figurait la possibilité, pour les employeurs, de verser une prime exceptionnelle exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux, dans la limite de 1 000 euros, aux salariés gagnant moins de 3 Smic. Cette mesure a été reconduite par la loi de financement de la Sécurité sociale en 2020. Ses modalités et délais de versement ont par ailleurs été modifiés en raison de la crise du coronavirus : la prime Macron peut être versée par toute entreprise dans la limite de 1 000 euros (2 000 euros si l'entreprise a signé un accord d'intéressement (existant ou conclu d'ici le 31 août 2020) et ce jusqu'au 31 décembre 2020. D'ici fin 2020, certains salariés devraient donc recevoir une prime exceptionnelle, exonérée dans les mêmes conditions que l'an dernier. A ne pas confondre avec la prime de Noël, dont il est question ici, qui est versée chaque année depuis 1998 aux bénéficiaires de certaines allocations sociales.