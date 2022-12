"Prime de Noël 2022 : pourquoi vous devrez peut-être attendre janvier pour la percevoir"

PRIME DE NOEL. Prestation sociale versée par la CAF et Pôle emploi, la prime de Noël est destinée aux foyers les plus modestes bénéficiant de certains minimas sociaux.

[Mise à jour du vendredi 16 décembre 2022 à 07h55] Vous faites partie des bénéficiaires de la prime de Noël, et pourtant l'aide financière n'est pas encore arrivée sur votre compte bancaire ? Pour rappel, la prime de Noël est une prestation sociale versée par la CAF et par Pôle emploi. Elle concerne les foyers qui perçoivent déjà certains minimas sociaux comme le RSA et l'ASS. Pas de panique si vous ne l'avez pas encore reçue. Ayez à l'esprit qu'il peut y avoir un délai selon les établissements bancaires. Attention toutefois, dans certains cas, la prime de Noël peut être versée au mois de janvier. En effet, si vous êtes nouvellement bénéficiaire d'une des aides financières éligibles à la prime de Noël, le versement ne sera pas effectué avant le mois prochain, peut-on lire sur le site Service public. Pour rappel, le versement est effectué de manière automatique : il n'y a aucune démarche préalable à réaliser.

Qui a droit à la prime de Noël 2022 ?

Pour être éligible à la prime de Noël vous devez avoir bénéficié en novembre ou bien au début du mois de décembre d'une des allocations suivantes :

Revenu de solidarité active (RSA)

Allocation de solidarité spécifique (ASS)

L'aide à la création d'entreprise (ACRE)

Allocation équivalent retraite (AER)

Prime forfaitaire pour reprise d'activité.

Au total, 2,3 millions de personnes peuvent toucher cette prime. Notez bien que si vous touchez l'Allocation de Retour à l'Emploi (l'ARE), l'Allocation Adulte Handicapé (l'AAH) ou encore le minimum vieillesse, vous n'avez malheureusement pas droit à la prime de Noël.

Qui bénéficie de la prime de Noël de la CAF ?

La prime de Noël de la Caisse des allocations familiales concerne exclusivement les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Vous ne pouvez pas percevoir la prime de Noël si vous touchez une autre prestation sociale de la CAF comme la prime d'activité par exemple. A noter : vous devez avoir perçu le RSA en novembre ou décembre 2022. Pour vous assurer que le versement soit effectué, pensez à vérifier vos coordonnées bancaires dans votre espace personnel sur le site de la CAF.

Qui a droit à la prime de Noël de Pôle emploi ?

La prime de Noël de Pôle emploi ne concerne pas les chômeurs percevant l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Elle s'adresse uniquement aux bénéficiaires des prestations sociales suivantes :

L'allocation de solidarité spécifique (ASS)

L'allocation de solidarité spécifique formation (ASS-F)

L'allocation équivalent retraite (AER)

La rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) ou la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

La rémunération publique de stage (RSFP/RPS)

L'aide à la création et la reprise d'entreprise pour les bénéficiaires de l'ASS (ACRE-ASS).

Quel sera le montant de la prime de Noël ?

Pour les bénéficiaires des minimas sociaux qui rendent éligibles à la prime de Noël, le montant de l'aide est fixe. il s'élève à 152,45 euros depuis plusieurs années. En revanche, pour les bénéficiaires du RSA, le montant de la prime varie selon la composition du foyer. Voici les différents montants de la prime de Noël si vous touchez le RSA :

152,45 euros pour une personne seule

228,67 euros pour une personne seule avec 1 enfant ou une personne en couple sans enfant

274,41 euros pour une personne seule avec 2 enfants ou une personne en couple avec 1 enfant

320,14 euros pour une personne en couple avec 2 enfants

335,39 euros pour une personne seule avec 3 enfants

381,12 euros pour une personne en couple avec 3 enfants

396,37 euros pour une personne seule avec 4 enfants

442,10 euros pour une personne en couple avec 4 enfants

+60,98 euros par personne supplémentaire.

A quelle date la prime de Noël est-elle versée ?

Le versement de la prime de Noël démarre le mercredi 14 décembre. Cette échéance concerne les bénéficiaires de la prime de Noël de Pôle emploi. "La somme apparaîtra sur votre compte bancaire dans un délai moyen de 3 à 5 jours ouvrés (en fonction des délais de traitement des banques), précise Pôle emploi sur une page dédiée de son site internet. Le versement de la prime sera accompagné d'un avis de paiement, consultable sur votre espace personnel."

Quid des bénéficiaires de la prime de Noël de la CAF ? Le versement de la prestation sociale est programmé le jeudi 15 décembre. "Selon votre banque, il peut y avoir jusqu'à 8 jours ouvrés de délai avant que le versement soit affiché sur votre compte bancaire, avertit la CAF sur son site. Si vous êtes bénéficiaire d'une de ces aides (Rsa, Ass ou Aer) que depuis décembre 2022, le versement de la prime de Noël aura lieu à partir du mois de janvier 2023."