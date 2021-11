Garantie jeunes (ex Civis) : un remplacement en mars 2022

La garantie jeunes (ex CIvis) est une aide financière faisant partie du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA). Un dispositif destiné aux jeunes en difficulté et géré par les missions locales. Au 1er mars 2022, il sera remplacé par le contrat d'engagement jeune.

[Mise à jour du mardi 2 novembre 2021 à 12h33] La garantie jeunes va bientôt être remplacée par un nouveau dispositif, le contrat engagement jeune. Ce mécanisme d'aide unique à destination des jeunes très éloignés de l'emploi remplacera tous ceux existants. Il consistera en un accompagnement intensif de 15 à 20 heures par semaine sur une période de douze mois pour trouver une formation ou un emploi.

La garantie s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (révolus) qui n'occupent dans d'emploi et ne sont pas en formation. Le jeune doit être autonome et ne pas percevoir d'aide de ses parents.

L'objectif est de définir avec eux un projet professionnel et les étapes pour y arriver. A terme, ils doivent trouver un emploi durable, créer ou reprendre une activité non salariée. Pour cela, le jeune conclut un contrat avec la mission locale. Ensemble, ils définissent des mesures d'orientation, de qualification ou d'acquisition d'expérience professionnelle.

En contrepartie, le jeune bénéficie d'une aide financière, qui permet d'être affilié à la Sécurité sociale. Le contrat signé est de 1 an, renouvelable 6 mois supplémentaire si le projet n'est pas atteint.

La garantie jeunes fait partie du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) qui a remplacé le Civis (contrat d'insertion dans la vie sociale).

Le montant maximum de l'allocation versée au titre de la Garantie jeunes est égal à 497,01 euros par mois. L'allocation est cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci n'excèdent pas 300 euros net mensuel. Au-delà, la Garantie jeune est dégressive. Elle est supprimée lorsque le total des ressources d'activité du jeune atteint 80% du montant mensuel brut du Smic, c'est-à-dire 1 243,67 euros.

La garantie est payée à terme échu, c'est-à-dire qu'elle est payée à la fin du mois donnant droit à un paiement (avant le 15 du mois suivant). Par exemple, si vous entrez dans le dispositif en janvier, le versement aura lieu avant le 15 février.

Pour bénéficier de la garantie jeunes, il faut s'adresser à sa mission locale. Leurs coordonnées sont disponibles sur le site du ministère du Travail.

La garantie jeunes peut prendre fin avant la date prévue si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements. Elle se termine aussi de façon anticipée :