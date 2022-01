"Barème kilométrique 2022 : allez-vous bénéficier de sa hausse ?"

[BAREME KILOMETRIQUE 2022] Dans le contexte de la hausse des prix du carburant, le gouvernement a annoncé une revalorisation du barème de l'indemnité kilométrique.

[Mise à jour du lundi 31 janvier 2022 à 08h54] Un sacré coup de pouce. Afin d'atténuer la hausse des prix du carburants, le gouvernement a annoncé une hausse de 10% du barème de l'indemnité kilométrique. "L'effet sera réel sur la déclaration des revenus de 2021", a soutenu Jean Castex, lors des questions au gouvernement, le 25 janvier. Toujours selon le Premier ministre, cette hausse a vocation à "servir de référence, et donc potentiellement à se répercuter, sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel". Mais concrètement, quel sera le gain pour les conducteurs ? En moyenne, il a été évalué à 150 euros par le ministère de l'Economie. Ce dernier a donné deux simulations au site du magazine Capital. Pour un salarié roulant 21 500 kilomètres par an, déclarant 17 200 kilomètres de déplacements professionnels au titre de leur montant réel et imposé au taux marginal d'imposition de 30%, le gain a été évalué à 195 euros au printemps, s'il détient un petit véhicule (Clio diesel de 2012, 5 portes, 105 chevaux, qui consomme 4,2 L/100 km).

Êtes-vous sûr de pouvoir en bénéficier ? Le bénéfice de cette hausse du barème de l'indemnité kilométrique n'est pas automatique. Autrement dit, il ne concerne pas tous les propriétaires de véhicule. Pour en bénéficier, vous devez renoncer à la déduction forfaitaire de 10%, appliquée par l'administration fiscale par défaut, au titre de vos frais professionnels. Vous devez opter pour la déclaration de vos frais professionnels pour leur montant réel, ce qui impose d'avoir un montant élevé de frais, et de les recenser soi-même (frais de déplacement, repas...), afin de s'assurer que le montant dépasse celui obtenu avec l'application de la déduction forfaitaire. En clair, vous devez vérifier que cela est adapté à votre situation. Selon les estimations de l'exécutif, seuls 2,5 millions de foyers fiscaux, redevables de l'impôt sur le revenu, devraient bénéficier de la revalorisation du barème kilométrique en 2022.

L'indemnité kilométrique (ou barème kilométrique ou frais kilométrique) permet aux salariés de déduire leurs frais professionnels de leur déclaration de revenus selon un barème dédié. C'est donc un avantage fiscal accordé par l'administration. Ce barème kilométrique concerne l'utilisation d'une voiture, d'un scooter d'une moto et depuis 2016 d'un vélo. Il concerne avant tout les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Il n'y a pas de salaire limite pour bénéficier des frais kilométriques. Ils peuvent concerner les cadres dirigeants, les Etam comme les salariés au Smic. Le barème des indemnités kilométriques est publié par l'Etat chaque année et ne peut pas être réglementé par les conventions collectives. En attendant la publication du barème 2022, retrouvez dans cet article les chiffres de 2021.

Le barème kilométrique varie tous les ans. Il vous permet de calculer quelles sommes vous devez reporter sur votre déclaration de revenus concernant l'utilisation professionnelle de votre véhicule. Ce barème dépend de 2 facteurs :

Le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel,

La puissance fiscale du véhicule.

Le barème kilométrique pour l'année 2022 n'est pas encore connu, il est généralement révélé en février. Celui de 2021 a été publié par l'administration fiscale. Le voici.

Barème des indemnités kilométriques applicables aux voitures (en euros) Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 km à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 3 CV et moins d x 0,456 (d x 0,273) + 915 d x 0,318 4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 d x 0,352 5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 d x 0,368 6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 d x 0,386 7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 d x 0,405

Barème des indemnités kilométriques applicables aux motos Puissance fiscale d <= 3 000 km de 3 001 à 6 000 km d >= 6 001 km 1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 d x 0,213 3, 4, 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 d x 0,237 > 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 d x 0,295

Le barème kilométrique en vigueur en 2021 est identique à celui de 2020 sauf pour les véhicules électriques, pour lesquels une majoration de 20% est appliquée au montant des frais de déplacement calculés.

L'indemnité kilométrique s'applique si vous conduisez un scooter ou tout vélomoteur de moins de 50 cm3. C'est ce barème qui s'applique dans ce cas :

Barème des indemnités kilométriques applicables aux vélomoteurs et scooters ( < 50 cm3) d < ou = 2 000 km de 2 001 à 5 000 km d > ou = 5 001 km d x 0,272 (d x 0,064) + 416 d x 0,147

Dans les tableaux précédents, d représente la distance parcourue en kilomètres. entre votre domicile et votre lieu de travail.

Prenons le cas d'un véhicule de 5 chevaux qui sur une année a parcouru 10 000 kilomètres. Dans ce cas, la formule de calcul est la suivante : (10 000 x 0,308) + 1 200 = 4 280 euros.

Le remboursement des frais de transports par l'employeur doivent être déclarés avant d'appliquer la déduction. Ce système de barème kilométrique est donc bénéfique pour le salarié et pour l'employeur qui peut intégrer les frais dans les charges.

Vous ne pouvez prendre en compte qu'un aller-retour par jour. Attention, si votre domicile est éloigné de plus de 40 kilomètres de votre lieu de travail, la distance prise en compte sera limité à 80 kilomètres par jour sauf circonstances particulières (mutation professionnelle, contrainte professionnelle du conjoint...).

L'administration fiscale met à disposition un simulateur pour estimer ses indemnités kilométriques.

Les frais calculés grâce au barème doivent être déduits de votre revenu imposable, ce qui diminuera par conséquent le taux d'imposition appliqué pour le prélèvement à la source.

Si vous êtes salarié, vous avez trois solutions pour couvrir vos frais de transports. Vous pouvez choisir la plus profitable pour vous.

calculer les sommes à déduire en utilisant les barèmes de l'administration indiqués ici. On parle alors de frais réels. Ce barème est destiné à couvrir les frais de carburant, de réparation et d'assurance. Les frais de stationnement et de péage ainsi que les intérêts relatifs à votre crédit automobile font l'objet d'une déduction spécifique, vous devrez alors fournir des justificatifs supplémentaires

déduire directement vos dépenses réelles de transports en fournissant tous les justificatifs à la date et l'objet de la dépense. Mais, même dans ce cas, les frais déductibles autres que les frais de stationnement, de péage ou les intérêts pour votre crédit automobile, sont plafonnés par le barème de l'administration selon la distance concernée

déduire 10% de votre revenu imposable de manière forfaitaire.

L'indemnité kilométrique pour les vélos est de 0,25 euros par kilomètre effectué. La formule de calcul est : 0,25 x nombre de km parcours aller et retour entre le domicile et le lieu de travail x nombre de jours de travail. La distance prise en compte est la distance la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le domicile du salarié et son lieu de travail. Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 euros par an et par salarié.

Si l'employeur rembourse au salarié les frais liés à l'utilisation professionnelle de son véhicule professionnelle, ces remboursements sont exonérés de cotisations sociales dans la limite du barème de l'administration fiscale.