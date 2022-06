"TVA : une hausse à venir ? Le gouvernement dément"

TVA. Dans le cadre des élections législatives, la Nouvelle Union populaire (Nupes) accuse le gouvernement de préparer une hausse de la TVA.

[Mise à jour du vendredi 17 juin 2022 à 10h06] La bataille pour emporter la majorité à l'Assemblée nationale fait rage. Le leader de l'alliance de gauche Nupes, Jean-Luc Mélenchon, soupçonne le gouvernement de vouloir augmenter la TVA. Dans un discours au soir du premier tour des élections législatives, il a dénoncé "les projets funestes" d'Emmanuel Macron, et surtout " la partie cachée de son programme, […] c'est-à-dire les 80 milliards qu'ils comptaient retirer du budget de l'État", une somme qui, selon ses dires, serait financée par "une TVA augmentée". La TVA est un sigle qui signifie taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt indirect sur la consommation existe depuis 1954. Elle se calcule en se basant sur un pourcentage d'un prix hors taxe. Elle constitue la taxe qui rapporte le plus de recettes au budget de l'Etat.

Interrogé sur ce sujet mercredi, le ministre de l'Economie a dénoncé des "choses indignes et décalées dans la fin de campagne de Jean-Luc Mélenchon". Bruno Le Maire a démenti fermement cette affirmation de hausse de la TVA. "Où sont les preuves ?", a-t-il fustigé au micro de LCI. "Toujours la même méthode qui est celle de la manipulation et des complotistes". "Je conteste ce chiffre de 80 milliards, qu'ils ont inventé (...), ils oublient juste une chose : ce qui permet de réduire principalement les déficits et la dette, (...) c'est la croissance, c'est l'emploi", a-t-il souligné, félicitant les "chiffres positifs" publiés par la Banque de France. "Monsieur Mélenchon ne veut ni croissance, ni emploi. Il veut moins de travail et moins de croissance". "C'est totalement exclu, aucune hausse de TVA, aucune hausse d'impôt au contraire on va continuer à les baisser, en supprimant la redevance télé et en continuant à s'engager dans la baisse des impôts pour nos entreprises et pour les Français", a martelé Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, à Midi Libre.

Mais d'où sort ce montant de 80 milliards d'euros ? Chaque année, le gouvernement remet une feuille de route de ses objectifs budgétaires à la Commission européenne. Y figurent les réformes pour y parvenir. En 2021, le déficit public s'établit à 160,9 milliards, soit 6,5% du PIB. Or, l'exécutif français projette de le ramener à 3% à l'horizon 2027. Pour les Insoumis, l'ambition est claire : diviser par deux le déficit, et ainsi faire 80 milliards d'euros d'économies.

La TVA sociale est un dispositif qui permettrait le financement de la protection sociale. Elle ne se traduit pas par la création d'un nouvel impôt, mais décrit un mécanisme qui consiste à diminuer les cotisations patronales, voire salariales, mesure compensée par des points de TVA supplémentaires. Ces recettes seraient ensuite affectées au financement de la Sécurité sociale. Ce système n'a pas été mis en place.

Il existe une formule simple pour calculer le montant de la TVA. Il suffit de diviser un prix Hors Taxe par 100 puis de le multiplier par 20 pour une TVA à 20%, par 10 pour une TVA à 10%, par 5,5 pour une TVA à 5,5%... Par la suite, vous n'avez plus qu'à rajouter le montant obtenu au prix Hors Taxe, ce qui permet ainsi de déterminer le prix TTC.

Il existe quatre grands taux de TVA. Ainsi, en fonction des biens et des services que vous achetez, le montant de la TVA est différent. Le taux de la TVA va de 20% (soit le taux normal) à 2,1% dans le cas d'une TVA super réduite. Voici les principaux taux de TVA actuellement en vigueur dans l'Hexagone.

La TVA normale (20%). Ce taux s'applique sur la majorité des biens et des prestations de service. La dernière augmentation de la TVA normale date de 2014 (passage de 19,6% à 20%). Le candidat LR François Fillon souhaitait augmenter le taux normal de TVA. L'actuelle majorité a souhaité ne pas y toucher.

La TVA intermédiaire (10%). Ce taux a été mis en place en 2011. Il s'applique par exemple aux travaux qui visent à transformer, améliorer et entretenir les habitations. On retrouve le même taux de 10% pour les produits et services suivants : service d'aide à la personne, prestations d’hébergement et de transport, produits agricoles et de transport, produits agricoles sans transformation, médicaments non remboursés, travaux et réparation pour les logement ayant plus de deux ans.

La TVA réduite (5,5%). Ce taux devait changer en novembre 2016. Le gouvernement a choisi de ne pas le modifier.

La TVA au taux super-réduit (2,1%).

Le taux de TVA réduit à 5,5% s'applique notamment aux produits et services suivants : produits alimentaires de première nécessité, eau et boissons sans alcool, équipements pour personnes handicapées et restauration scolaires, travaux d'amélioration énergétique des logements de plus de deux ans, abonnements aux réseaux de fourniture d'énergie comme le gaz et l'électricité.

Le taux de TVA super-réduit à 2,1% concerne : les médicaments remboursés par la Sécurité sociale, les publications de presse (pour les livres c'est la TVA à 5,5% qui s'applique), la billetterie des spectacles vivants et des places de cinéma.

Dans la restauration, selon les cas, la TVA est majoritairement de 10%. Ce taux s'applique si les produits vendus sont destinés pour une consommation immédiate. C'est le cas des plats consommées sur place au restaurant mais aussi des produits à emporter et destinés à être consommés dès la sortie du commerce (un sandwich acheté dans une boulangerie par exemple). La majorité des produits alimentaires achetés avec des tickets restaurant ont donc une TVA de 10%.

A l'inverse, les produits destinés à être conservés plus longtemps ont un taux de 5,5%. C'est par exemple le cas des plats commandés chez un traiteur et achetés dans un emballage permettant leur conservation.

Pour les boissons, le taux est de 5,5% sur les boissons non alcoolisées si les contenants permettent la conservation. Par exemple, une bouteille d'eau vendue fermée. Elle s'élève à 10% pour lorsque la consommation est immédiate. Par exemple, un café à consommer sur place.