Augmentation des retraites : sera-t-elle mise en place en juillet ?

AUGMENTATION RETRAITES. Si le gouvernement a promis une revalorisation des pensions de retraite en juillet, il va devoir composer avec la nouvelle composition de l'Assemblée nationale.

[Mise à jour du jeudi 23 juin 2022 à 08h57] L'exécutif parviendra-t-il à faire adopter ses réformes, y compris celles qui concernent le pouvoir d'achat ? Les élections législatives ont vu naître une Assemblée particulièrement morcelée, sans majorité absolue pour le parti de gouvernement (LREM). Si Emmanuel Macron a appelé à une nouvelle forme de gouvernance, et la mise en place de coalitions, les oppositions, elles, n'y semblent pas particulièrement favorables. De quoi retarder le calendrier parlementaire.

Or, l'augmentation des retraites fait partie de la loi de pouvoir d'achat, qui doit être présentée en Conseil des ministres le 6 juillet prochain, pour une mise en œuvre dès le mois de juillet, afin que les pensions de retraite versées au mois d'août soient bel et bien revalorisées. Pour rappel, cette mesure doit, en théorie, concerner tous les retraités qui perçoivent une pension de retraite du régime général. En revanche, seule cette fameuse pension de retraite du régime général ferait l'objet de cette revalorisation, et non la complémentaire. "Au global, c'est une augmentation de 5% sur l'année", avait-elle fait valoir. "Si on tient compte d'une inflation à 4%, pour une pension à 1 200 euros, c'est un gain de 45 euros par mois", avait avancé le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Ce dernier avait indiqué que l'objectif du gouvernement est que cette mesure soit valable dès la pension de retraite de juillet, "versée le 9 août".

Depuis dix ans, la règle d'indexation des pensions a été contournée par les gouvernements successifs, rappelle Le Parisien. Résultat, le pouvoir d'achat des retraités a dégringolé, perdant 10% à 11%. En mai 2022, l'inflation s'est envolée de 5,2% sur un an, après une hausse de 4,8% le mois précédent, en raison de la guerre en Ukraine, qui provoque une flambée des matières agricoles et énergétiques.

Le 1er novembre correspond à l'augmentation des retraites complémentaires, par l'intermédiaire de la valeur du point retraite Agirc - Arrco (anciennement deux caisses séparées Arrco et Agirc). En 2015 et en 2016 ils n'ont pas bougé. Une hausse a eu lieu en novembre 2018. Au 1er novembre 2019, le point a été augmenté d'1% pour s'établir à 1,2714 euro, montant resté identique au 1er novembre 2020. Au 1er novembre 2021, le point augmente d'1%, passant à 1,2841 euros.

La hausse des retraites au 1er juillet 2022 ne concerne pas la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, puisque celle-ci est gérée par les partenaires sociaux.

Si le gouvernement entérine cette mesure, elle devrait intervenir sur la pension de retraite de base du mois de juillet 2022. Or, celle-ci est versée au début du mois suivant, donc début août. Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir sa pension revalorisée.

Oui. Les anciens agents de la fonction publique vont bénéficier de la revalorisation de la pension de retraite au 1er juillet 2022. La pension de retraite de base constitue la majorité de la pension totale. L'augmentation des retraites devrait donc être profitable.

L'augmentation des retraites annoncée par le gouvernement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat s'adresse à tous les retraités, qu'ils soient des anciens du secteur privé ou des fonctionnaires par exemple. Attention toutefois, cette revalorisation en fonction de l'inflation ne concerne pas l'intégralité de la pension, mais uniquement la pension de retraite de base.