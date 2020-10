Fonds de solidarité : de nouvelles annonces suite au couvre-feu

[FONDS DE SOLIDARITE] Le fonds de solidarité aide les entreprises particulièrement impactées par la crise du covid-19. Il se compose d'un premier volet, avec une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 euros, et d'un second volet, jusqu'à 10 000 euros.

[Mise à jour du jeudi 15 octobre 2020 à 16h19] "Le fonds de solidarité va être simplifié, renforcé et élargi", annonce ce jeudi le ministère de l'Economie. Une déclaration qui intervient au lendemain de l'annonce de la mise en place d'un couvre-feu dans huit métropoles françaises ainsi que dans toute l'Ile-de-France à compter de ce vendredi 16 octobre. Trois nouvelles mesures vont voir le jour :

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés installées dans les zones de couvre-feu et ayant subi une perte de 50% de leur chiffre d'affaires pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1 500 euros (volet 1 du fonds de solidarité), "et cela tant que le couvre-feu durera"

L'aide du fonds de solidarité allant jusqu'à 10 000 € (volet 2 du fonds de solidarité) sera ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés des secteurs HCR (hébergement touristique marchand et la restauration commerciale) dès lors qu'elles subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, et non plus une perte de chiffre d'affaires de 70% comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui.

Comme annoncé par Emmanuel Macron, à compter de ce samedi 17 octobre, le plafonnement à 60% du chiffre d'affaire de cette aide pour le secteur HCR sera supprimé.

Des annonces qui interviennent une semaine après un premier élargissement du fonds de solidarité à 75 000 entreprises, sur lequel avait communiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 8 octobre dernier, avec une extension du bénéfice de l'aide :

A d'autres commerces que ceux auxquels il était réservé jusque-là : les fleuristes, les blanchisseurs ou encore les bouquinistes des quais de Seine à Paris, etc. impactés par ricochet par la baisse du tourisme. Le secteur de l'événementiel dans son ensemble, y compris les graphistes, photographes... pourront également y prétendre

Aux entreprises jusqu'à 50 salariés pour les entreprises faisant l'objet d'un plan tourisme, contre une jauge à moins de 20 salariés jusque-là

Pour le volet 1 du fonds de solidarité et l'aide jusqu'à 1 500 euros par mois, aux entreprises du plan tourisme qui justifient d'une perte de plus de 50% de chiffre d'affaires

Pour l'aide jusqu'à 10 000 euros par mois dans la limite de 60% du chiffre d'affaires (volet 2), aux entreprises du plan tourisme accusant une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires en raison du Covid, contre un seuil à 80% auparavant. Cette mesure est donc déjà rendue obsolète par les annonces du jeudi 15 octobre. L'article ci-dessous sera mis à jour une fois les textes publiés.

D'autres mesures de soutien aux entreprises existent. Pour s'y retrouver, le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance a lancé le site planderelance.gouv.fr. Il permet un accès personnalisé, par profil d'utilisateur (particulier, TPE, PME, ETI...) et par nature de besoins (emploi, financement, santé...) aux aides prévues par le plan de relance. Les liens et les contacts nécessaires pour déposer des demandes, accéder aux formulaires ou répondre aux appels à projets sont mentionnés sur le portail.

Le fonds de solidarité est un dispositif d'aide mis en place par l'Etat et les régions pour aider les très petites entreprises (TPE), les indépendants et les micro-entrepreneurs à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus. Le fonds de solidarité est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.

Sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui :

Ont jusqu'à 10 salariés (jusqu'à 20 salariés pour certaines entreprises*)

Réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euro (seuil est fixé à deux millions d'euros certaines entreprises*)

Ont un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros

*Entreprises appartenant à un secteur d'activité prioritaire et entreprises employant au moins un salarié qui appartiennent à un secteur très lié aux secteurs prioritaires et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente (ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois) ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

L'activité de l'entreprise doit avoir débuté avant le 10 mars 2020 (1er février pour les aides au titre du mois de mars et 1er mars pour les aides au titre du mois d'avril) et elle ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Les agriculteurs membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), les artistes-auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire et celles en procédure de sauvegarde sont également éligibles au fonds de solidarité au titre des pertes de mars, avril et mai 2020.

Pour le 1er volet de l'aide (jusqu'à 1 500 euros), depuis le 1er et 2 juin 2020 : toutes les entreprises éligibles ayant subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% en mai 2020 par rapport à mai 2019 ou, si l'entreprise le souhaite, par rapport au chiffre d'affaires mensuel sur 2019 peuvent également faire une déclaration sur le site impots.gouv.fr.

Pour l'aide complémentaire (voir ci-dessous), la demande s'effectue auprès des services de la région au plus tard le 15 octobre 2020. Retrouvez ici la liste des sites Internet par lesquels passer pour faire la demande du volet 2 du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité a été reconduit pour tous au mois de juin 2020. Il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 pour certains secteurs uniquement, les plus touchés par la crise.

Pour les périodes à partir de juillet 2020, l'aide n'est ainsi ouverte qu'aux entreprises dont l'activité principale est exercée dans certains secteurs. Elle est aussi ouverte pour d'autres secteurs (commerce, pêche...) lorsque l'entreprise a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente.

Le second volet permet aux entreprises éligibles au 1er volet de percevoir une aide complémentaire d'un montant compris entre 2 000 euros et 5 000 euros. Cette aide complémentaire peut aller jusqu'à 10 000 euros pour :

les entreprises employant au moins un salarié et qui appartiennent à un secteur d'activité prioritaire

pour les entreprises employant au moins un salarié qui appartiennent à un secteur d'activité très lié aux secteurs prioritaires et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente (ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois)

pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020.

La demande d'aide doit être effectuée en ligne sur le site impots.gouv.fr dans un délai de 2 mois après la fin de la période au titre de laquelle elle est demandée. Le délai est de 3 mois pour les discothèques. La marche à suivre poyur y accéder et le compléter se trouve dans le document ci-dessous :

Pour les entreprises de certains secteurs, les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité sont assouplies. Pour les restaurants :