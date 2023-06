Sortez du lot : ce détail sur votre CV va faire toute la différence pour un recruteur

Titre, expériences, formation, loisirs… Vous avez l'impression qu'il ne manque rien sur votre CV, mais un détail peut le rendre plus professionnel. Explications.

Plus vous avez d'expérience, plus les recruteurs s'attendent à avoir un CV professionnel. De manière générale, la mise en page, le titre et les dernières expériences sont ce qu'ils regardent en premier, mais parmi ces éléments, un détail peut faire la différence…

Des chiffres, des chiffres, des chiffres !

Il n'est pas facile de sortir du lot avec votre CV. Tous présentent la formation du candidat et son parcours. Mais pour Jacques Froissant, CEO du célèbre cabinet de recrutement spécialiste du digital Altaïde, quand il regarde l'expérience du candidat, le recruteur ne cherche plus une simple description du poste, mais des résultats ! N'hésitez donc pas à préciser pour chaque poste occupé les objectifs que vous avez atteints, et si possible en les chiffrant.

Les données chiffrées priment ainsi sur les missions qui sont parfois évidentes en fonction du poste occupé. Pour les managers, le budget géré, s'il n'est pas un résultat au sens propre, est aussi une donnée intéressante qui permet de mesurer un niveau de responsabilité. Par ailleurs, fournir des chiffres permet de sortir du "CV d'étudiant", une erreur qui peut être fatale si vous êtes dans la vie active depuis plusieurs années. L'idée est que votre CV puisse refléter votre maturité en tant que candidat et votre capacité à relever des challenges avec succès.

Quelques exemples

Si l'ajout de chiffres dans un CV est courant dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas le cas en France. Pourtant, selon Jacques Froissant, "tous les jobs, quels qu'ils soient, permettent de mettre en avant des choses." Si cela vous paraît difficile, il suggère de penser selon cet angle : situation de départ / objectifs / réalisations. Et si vous manquez d'inspiration, nous vous suggérons les exemples suivants :