Entretien d'embauche : posez toujours cette question à la fin pour booster vos chances

Vous avez peur d'être à court de questions en fin d'entretien ? Il reste nécessairement une question à poser, qui plus est appréciée des recruteurs.

En fin d'entretien, la plupart des recruteurs demandent si vous avez des questions. Si vous êtes tenté de répondre que vous n'en avez pas, c'est dommage : il en reste nécessairement une que vous oubliez ou n'osez pas poser…

Une question idéale en fin d'entretien

Après un entretien, les candidats se demandent souvent s'ils ont réussi à convaincre ou non. Ils se repassent en boucle les échanges avec le recruteur et interprètent son attitude, mais rare sont ceux qui demandent directement au recruteur ce qu'il a pensé de leur candidature. Pourtant, c'est une question attendue par les différents spécialistes du recrutement que nous avons interrogés. Si elle est si importante, c'est qu'elle est interprétée comme une marque d'intérêt et de motivation. C'est capital, à l'heure où de plus en plus de candidats pratiquent le ghosting et disparaissent sans donner de nouvelles entre deux entretiens d'embauche. Pour le candidat, cette question a aussi des avantages. En fonction de la réponse obtenue, il peut évaluer plus précisément ses chances de décrocher le poste, préparer au mieux son deuxième entretien et parfois même rattraper un entretien mitigé.

Comment formuler cette question ?

Pour ce qui est de la forme, elle varie en fonction des experts que nous avons interrogés. Certains nous ont suggéré "qu'avez-vous pensé de ma candidature ?", "souhaitez-vous que l'on fasse un debriefing de l'entretien ?" ou encore "pouvez-vous me dire comment je me positionne par rapport aux autres candidats ?". Un style plutôt direct donc, mais Olivia Bellec, directrice au cabinet de recrutement Robert Half, souligne l'importance du feeling pour poser cette question. Elle évoque à son tour "qu'est-ce que vous avez pensé de notre échange", mais de son point de vue la question "qu'attendez-vous de votre futur collaborateur" amenée de façon stratégique en fin d'entretien peut suffire et donner lieu à des réponses intéressantes.

De nos interviews avec les recruteurs, nous retenons donc que l'essentiel est d'être à l'aise avec la façon dont vous poserez cette question, et de ne pas vous limiter au classique "quelle est la suite du processus de recrutement ?" pour vous démarquer et obtenir un premier retour utile sur votre entretien.