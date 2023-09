Sachez répondre à cette question piège pour ne pas vous rater en entretien d'embauche

Même en ayant préparé votre réponse, cette question vous met toujours aussi mal à l'aise. Voici les conseils d'un expert en recrutement pour l'aborder avec plus de sérénité.

"Citez trois qualités et trois défauts." Bien qu'elle ne crée plus la surprise en entretien d'embauche, cette consigne continue de déstabiliser les candidats à l'emploi (en particulier, la partie sur les défauts !). Sébastien Paronneau, manager exécutif chez Michael Page, vous aide à la préparer.

Vous pensiez évoquer votre nature perfectionniste ? Mauvaise idée. Cette réponse a été tellement entendue qu'elle ne vous aidera pas à vous démarquer. Par ailleurs, Sébastien Paronneau l'affirme : "il n'y a pas de défaut idéal". Un défaut peut toujours se retourner contre vous, si ça n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas cité "un vrai défaut" et le recruteur ne sera pas dupe… Son premier conseil est donc de partir de la réalité et de faire preuve de tact. Pour vous y aider, il suggère de penser à ce que vos collègues pourraient dire de vous. Cela vous permettra de vous focaliser sur les défauts en lien avec le travail et de rester professionnel. N'hésitez pas à en faire la liste avant l'entretien et à sélectionner ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et qui ne sont pas rédhibitoires par rapport au poste visé comme "ne pas aimer les chiffres" pour un comptable !

Dans tous les cas, expliquez chaque défaut cité avec une courte phrase afin de préciser votre pensée et d'éviter les erreurs d'interprétation. L'impatience peut par exemple avoir ses côtés positifs et suggérer que vous n'êtes pas passif quand un problème survient. Si c'est votre cas, vous pourriez dire : "j'ai besoin que les choses avancent et d'aller chercher les informations même si je sais que cela peut irriter certains collègues". Enfin, sachez que rien ne vous oblige à vous enfermer dans un adjectif qui ne vous correspond pas, le défaut cité peut être une phrase du type : "j'ai besoin d'un certain degré d'information avant de pouvoir commencer une tâche". Cela fait davantage ressortir votre souci du détail et votre côté réfléchi que ne le ferait une réponse du type "manque d'autonomie". Pensez néanmoins à rester clair et concis.