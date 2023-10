Baromètre de l'emploi tech : une baisse impressionnante à relativiser

Le déclin post-covid amorcé au deuxième trimestre se confirme au troisième trimestre. Si le nombre d'offres d'emplois a considérablement diminué, celles-ci demeurent encore "à des niveaux élevés".

La chute se poursuit. Déjà en baisse au deuxième trimestre, le nombre d'offres d'emploi tech recensées par nos partenaires Adecco Analytics et Akkodis s'élève à 111 417 pour les mois de juillet, août et septembre, soit une diminution de 23% sur un trimestre et de 44% sur un an.

Si le déclin est réel, il semble assez logique : "2021 et 2022 ont été des années record en matière d'emploi avec la reprise post-Covid. Il est donc plus pertinent de comparer 2023 aux niveaux de 2019, année de référence pré-Covid" relativise Marie Lardet, VP ressources humaines Akkodis France. "On recensait 409 429 offres sur les 3 premiers trimestres de 2019, contre 434 564 offres sur les trois premiers trimestres de cette année. Il y a donc certes un ralentissement observé entre juillet et septembre, mais les niveaux actuels restent élevés".

La période euphorique post-covid semble toucher à sa fin. © JDN

Comme lors du trimestre précédent, les postes de "chef de projet informatique", d'"ingénieur logiciel", de "technicien informatique", de "développeur web" et de "développeur java" restent les cinq postes les plus demandés. A noter également que la proportion des offres en CDI augmente de quatre points par rapport au deuxième trimestre (74% vs 70%).

A propos d'Adecco-Analytics. Depuis 2018, Adecco-Analytics capte et analyse des millions d'offres d'emploi afin de comprendre les dynamiques et mutations du marché de l'emploi en France. Issues de 11 000 sources de recrutements avec l'aide de notre partenaire Textkernel, ces annonces sont systématiquement dédoublonnées, localisées, sectorisées et qualifiées par métier et attendus employeurs. En partenariat avec le Journal du Net, nous avons sélectionné 175 métiers pour réaliser ce baromètre trimestriel des métiers du digital.