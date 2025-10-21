21 000 postes à pourvoir : c'est l'entreprise qui recrute le plus en France

Sur les quatre dernières années, cette grande entreprise a embauché plus de 80 000 salariés.

France Travail l'a annoncé plus tôt dans l'année : face à l'instabilité économique, le marché de l'emploi ralentit dans le pays avec une baisse franche des projets de recrutements, en chute de 20% par rapport à 2024.

Malgré ce contexte difficile, un groupe ne ralentit pas les recrutements : le groupe SNCF. En 2025, plus de 20 000 postes sont à pourvoir et au moment de la publication de cet article, près de 660 offres d'emploi sont en ligne, dont près de la moitié ne demandent aucun diplôme.

L'année passée déjà, dans son rapport financier, la SNCF annonçait fièrement que 27 700 nouveaux salariés (dont 18 500 en CDI) avaient rejoint le groupe en France. "Le groupe SNCF renforce sa position parmi les premiers employeurs et recruteurs de France", peut-on lire dans le rapport.

Cette hausse exceptionnelle de l'effectif est principalement due à d'importants besoins sur les métiers de production (conduite des trains, maintenance du réseau et du matériel). En 2023, ce sont plus de 25 000 nouveaux salariés qui ont rejoint le groupe.

Sur les quatre dernières années, la SNCF a embauché plus de 80 000 salariés. C'est que la SNCF a lancé un grand plan d'action destiné "à accélérer et augmenter le volume de recrutements", détaille-t-elle dans son rapport financier de 2024. C'est pourquoi dans ses prévisions, la SNCF annonçait que cette année elle souhaitait que trois embauches sur quatre soient un CDI, soit 15 000 contrats.

Parmi les postes recherchés, on compte bien sûr les conducteurs de train, le personnel en gare, les chefs de bord, des métiers phares de la SNCF, mais l'entreprise recherche aussi énormément de profils techniques : ingénieurs réseau, opérateurs de maintenance ou monteurs de câble. Au total, près de 150 métiers différents sont représentés au sein de l'entreprise ferroviaire.

Depuis 2023, le groupe a ouvert aussi une autre filière spécialisée en énergie renouvelable. "Le Groupe SNCF souhaite devenir un acteur majeur de la production d'énergie solaire grâce à sa nouvelle filiale, SNCF Renouvelables, lancée en juillet 2023."

Au niveau des salaires, le groupe ne donne pas de chiffre moyen ou médian. Mais, par exemple, un conducteur de train en région parisienne, métier ne demandant pas de diplôme ou d'expérience, touche entre 38 et 40 000 euros à son embauche et bénéficie d'une formation rémunérée d'un an. On sait aussi que depuis cette année, aucun salarié n'est désormais payé en dessous du SMIC + 10 %, soit un salaire de 1 981,98 euros au lieu de 1 801,80 euros.