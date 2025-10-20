Un simple prdouit disponible dans tous les magasins de bricolage permet de conserver la chaleur et de faire des économies.

Plus l'hiver s'approche et plus la question revient : comment réchauffer son logement sans faire exploser sa facture d'électricité ? Les tensions sur le marché de l'électricité entrainent souvent des hausses des prix qui pèsent sur le portefeuille des Français.

La tentation de faire des économies à tout prix est grande mais lorsqu'il est question de se chauffer, la tâche devient presque impossible. Améliorer l'isolation de son habitat peut être une solution mais le coût des travaux reste un frein. Heureusement, une solution existe.

Disponible dans toutes les enseignes de bricolage, il s'agit des joints de calfeutrage. Ces accessoires sont parfaits pour isoler les différentes sorties de votre maison, qu'il s'agisse des portes ou des fenêtres. Selon l'épaisseur choisie, il est possible d'en acheter pour moins de 10 euros, ce qui permet de renforcer l'isolation de votre logement à moindre coût, en comparaison de gros travaux. Le prix d'un mètre de joint est légèrement inférieur à 1 euro dans la majorité des magasins spécialisés. Comptez 5 euros pour acheter 6 mètres de joint chez Leroy Merlin par exemple.

D'après les chiffres de l'ADEME, une mauvaise isolation des fenêtres est responsable en moyenne de 15% de la perte de la chaleur dans une maison. Le joint de calfeutrage permet d'éviter les courants d'air à cet endroit et donc de conserver le chauffage. "L'investissement dans des joints de calfeutrage de qualité se voit ainsi donc être bien moins conséquent qu'une facture de chauffage avec 20% de consommation supplémentaire, donc bien plus intéressant.", présente la marque Rubson, qui prèche pour sa paroisse, à propos de ce produit.

Toutefois, les joints n'ont pas une durée de vie éternelle même dans ces dispositions et il est recommandé de les changer régulièrement lorsqu'ils sont abîmés. La durée de vie d'un joint de calfeutrage est estimée à 3 ans. Un investissement qui peut sembler conséquent mais qui reste rentable au vu des économies possibles.

En cas d'hésitation, une méthode simple permet de savoir si ce serait bénéfique pour votre facture. Il suffit de placer une petite flamme, avec un briquet ou une allumette à côté de votre fenêtre. Si la flamme vacille, cela veut dire que de l'air passe, et donc que vous perdez de la chaleur. Dans le cas contraire, vos fenêtres sont bien isolées et l'installation de joints de calfeutrage ne permettrait pas de réduire votre facture d'électricité.