Choisir le bon prénom pour ses enfants peut leur faire gagner plus d'argent que les autres

Le choix d'un prénom peut avoir des conséquences importantes sur la vie et les carrières.

Choisir est toujours affaire de conséquences. À la naissance de leur enfant, tous les parents se retrouvent confrontés au même dilemme : quel prénom lui donner ? Certains choisiront celui de leurs aïeux, par tradition ou par hommage. D'autres, se tournent vers une option classique ou plus originale, ou même inspirée de la culture contemporaine, comme des séries ou des films. Mais un autre élément pourrait rentrer dans leur réflexion.

Car au-delà de sa fonction désignative, "il existe une réelle discrimination par le prénom dans la sphère économique", affirme dans le livre Le pouvoir des prénoms, la professeure de sciences comportementales à HEC Paris Anne Laure Sellier. "Même si nous naissions tous véritablement égaux en droits, les différences entre nos prénoms pourraient, en elles-mêmes, générer des inégalités de chance". Exemple marquant, de 2012 à 2020, le sociologue Baptiste Coulmont a classé les bacheliers en fonction de leur prénom et de leur performance à l'épreuve. Ce travail sur deux millions de résultats nominatifs montre par exemple que les femmes se prénommant Joséphine ont davantage obtenu de mention très bien que celle s'appelant Alicia ou Kenza. Mais attention, comme le note le scientifique sur son site : "Le prénom n'est pas magique. Il ne favorise pas de lui-même un résultat plutôt qu'un autre. Le prénom est le reflet indirect de l'origine sociale".

Mais il pourrait avoir un impact dans la sphère professionnelle. En 2013, le site de recherche d'emploi en ligne TheLadders entreprenait une étude par rapport aux données de ses six millions de membres. Pour la fête des mères, la société avait décidé d'analyser leurs informations afin de vérifier si leur prénom avait un impact sur leur revenu potentiel. "L'étude a montré qu'en moyenne, plus votre prénom est court, plus vous gagnerez d'argent", publiait la société sur son site. "Chaque lettre ajoutée à votre prénom représentait une baisse de salaire annuel de 3 600 dollars".

Ces résultats peuvent faire sourire. Mais début décembre 2023, une nouvelle étude va dans le même sens. D'après les analyses de la société belge Attentia spécialisée en ressources humaines et bien-être, sur plus de 100 000 employés d'entreprises du plat pays cette différence existe. Les salariés avec un prénom de quatre caractères ou moins ont un salaire brut média de 4 500 euros par mois. Tandis que leurs homologues portant un prénom plus long ne gagnaient que 4 135 euros mensuel.

Cet écart est d'ailleurs plus prononcé chez les hommes que chez les femmes, et augmente également avec l'âge. Ces données pourraient constituer un début d'explication à ce phénomène. "Les hommes plus âgés sont plus susceptibles d'avoir des noms courts, tandis que les femmes plus âgées sont plus susceptibles d'avoir des noms longs. Et il est certain que l'écart de rémunération est plus important chez les collaborateurs plus âgés, explique Wout Dejaeghere, consultant de la société de ressources humaines."' Néanmoins, la société note qu'une "analyse supplémentaire est nécessaire pour expliquer précisément le phénomène".