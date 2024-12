Ce vin pétillant à 15 euros rivalise avec un bon champagne selon le célèbre sommelier du Castel

Alors que les prix des champagnes s'envolent depuis la crise du Covid-19, Jonathan Belhassein, chef sommelier du Castel et influenceur TikTok, partage son secret : un crémant à 15 euros qui vaut un champagne.

Depuis la crise du Covid-19, le marché du champagne a connu une inflation spectaculaire, rendant l'exercice des courses de fin d'année particulièrement délicat. "Avant, on pouvait encore trouver des champagnes aux alentours des 18 euros. Mais aujourd'hui, même chez les cavistes, c'est devenu quasiment impossible", explique Jonathan Belhassein, chef sommelier du prestigieux établissement Le Castel. Entre les cadeaux, le foie gras et les décorations... le budget des Français pour les le fêtes n'est pas extensible. Cependant, hors de question de rogner sur les bulles, donc nous avons demandé à Jonathan Belhassein, le.sommelier sur TikTok où il compte plus de 80 000 abonnés, sa meilleure alternative à un bon champagne pour 15 euros.

Face à cette réalité économique, ce sommelier reconnu offre comme alternative un crémant. Jusqu'ici rien de surprenant, mais la particularité de sa proposition est la qualité de ce crémant qui équivaudrait des noms reconnus de champagne. Sa recommandation ? Le crémant de Bourgogne Brut Nature Les Terroirs de Louis Picamelot, commercialisé entre 14 et 15 euros chez plusieurs cavistes en ligne.

Ce vin pétillant présente des caractéristiques remarquables qui en font un substitut élégant au champagne. "Nous retrouvons les mêmes codes, avec des bulles aussi légères et aussi fines qu'un champagne. C'est un Brut Nature, donc très peu dosé, qui reste assez vineux en bouche", détaille Jonathan Belhassein. Les amateurs apprécieront ses arômes délicats : "fleur blanche, citron, un peu d'agrumes [...] et puis la gourmandise qui vient avec des notes de brioche un peu toastées". Le sommelier insiste particulièrement sur l'accord avec un apéritif , "avec des gougères, c'est délicieux."

Pour plus puristes qui tiendraient absolument à servir du champagne, Jonathan Belhassein propose deux alternatives intéressantes. La première est le champagne Bernard Gaucher Magelie vendu 28 euros. "95% de dominance de Pinot Noir et du Chardonnay, précise-t-il. Ce sont des champagnes plutôt vineux, donc qui tiennent même sur une volaille". L'idéal pour la dinde de Noël. Etant un vin de vigneron indépendant, la référence n'est pas disponible en supermarché, il faudra donc se rendre chez un caviste.

La seconde option, plus accessible, est le Nicolas Feuillatte rosé à 20 euros, disponible en grande surface. "En termes de rapport qualité-prix plaisir, le Nicolas Feuillatte rosé est un excellent choix. Surtout que les champagnes rosés sont généralement plus onéreux", affirme le sommelier, qui le recommande particulièrement pour accompagner les desserts aux fruits rouges.

Mais la véritable révélation de cet entretien reste le crémant de Bourgogne Louis Picamelot. "On peut tout à fait remplacer, pour les petits budgets, un champagne par ce crémant", insiste Jonathan Belhassein. Une alternative qui permettra aux amateurs de bulles de célébrer les fêtes avec style, sans compromettre leur budget.