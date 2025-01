Gagner plus en travaillant moins : cette ville est le paradis des salariés européens

Une étude dévoile quelle capitale offre les meilleures conditions à ses travailleurs. La championne du classement propose de bons salaires pour des semaines de travail légères.

Où fait-il bon travailler ? Une récente étude, menée par Office Freedom sur 30 métropoles à travers le monde, vient de livrer son palmarès des villes les plus agréables pour les travailleurs. Cette analyse approfondie prend en compte plusieurs critères essentiels d'appréciation des conditions de travail : le salaire net moyen, le nombre d'heures travaillées, les congés annuels, mais aussi la facilité d'accès à internet, la satisfaction professionnelle ou encore le taux d'inflation.

La ville qui s'impose comme la championne incontestée de ce classement obtient un score remarquable de 85,4 sur 100. Et pour cause, elle promet une approche équilibrée du travail, combinant de bons salaires (3855 euros net par mois en moyenne) et un temps de travail hebdomadaire raisonnable, de l'ordre de 33 heures par semaine, d'après l'International Labour Organization. Cette ville de rêve, c'est Copenhague la capitale du Danemark.

Les villes suisses ne sont toutefois pas en reste dans ce classement. Genève y occupe la deuxième place, avec un score de 84,6/100, tandis que Zurich se hisse au troisième rang. Les deux métropoles helvétiques brillent particulièrement par leurs rémunérations attractives, Zurich offrant même le plus haut salaire mensuel net d'Europe, avec une moyenne de 7168 euros.

Zurich partage sa troisième place avec Amsterdam : avec moins de 27 heures de travail hebdomadaire, pour un salaire moyen de 4010 euros, la capitale des Pays-Bas propose, comme Copenhague, un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle offre cependant moins de congés payés que la capitale du Danemark, sans compter que ses travailleurs doivent y supporter une inflation légèrement plus importante.

Quid de Paris ? La capitale française se classe neuvième sur 30 : si elle obtient un très bon score en matière de temps de travail (97,7/100) et prend même la première place en ce qui concerne les congés payés, elle est notamment tirée vers le bas par des salaires plus faibles que dans les villes en tête du classement (3019 euros net en moyenne).

La comparaison entre ces capitales révèle surtout des approches différentes du bien-être au travail : alors que Copenhague et Amsterdam sont mises en valeur en raison d'un volume de travail moindre, Genève et Zurich séduisent davantage par leur stabilité économique et leurs salaires élevés.

La capitale danoise semble malgré tout offrir le meilleur compromis, en plus d'être connue pour sa politique environnementale ambitieuse, prometteuse d'une belle qualité de vie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : Copenhague obtient un score de 99 sur 100 en matière de satisfaction professionnelle. Les conditions semblent réunies pour que ses travailleurs adoptent pleinement le "hygge", cet état d'esprit danois de bien-être et de confort.