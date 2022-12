Coupures d'électricité : serez-vous concerné cet hiver ?

COUPURES D'ELECTRICITE. Le gouvernement envisage des délestages sur certains réseaux électriques à partir de janvier. 60% des Français pourraient être concernés au moins une fois par ces coupures de courant.

"Nous ne sommes pas en train de dire aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver" a martelé ce 1er décembre Olivier Véran au micro de RMC. Le porte parole du gouvernement se veut rassurant : "les délestages ne se produiront pas en décembre. Ils pourraient survenir en janvier, seulement si les tensions sur le réseau électrique sont importantes en raison d'un hiver particulièrement froid par rapport aux hivers précédents" explique t-il.

Une déclaration qui intervient alors que la veille, la Première ministre, Elisabeth Borne a transmis aux préfets de France une circulaire pour qu'ils préparent leurs départements à "des coupures d'électricité ciblées et programmées", peut-on lire sur le document.

Qui est concerné par les coupures d'électricité ?

Concrètement le site EcoWatt, transmettra un message (mail, SMS, alerte sur l'application EcoWatt, communiqué relayé par les autorités publiques et les médias...) aux usagers d'un réseau électrique en tension. Ce signalement interviendra entre un et trois jours avant la potentielle coupure de courant. D'ici là, les Français concernés devront réduire leur consommation d'électricité en limitant l'éclairage, le chauffage ou en cantonnant le fonctionnement des appareils électroménagers aux heures creuses.

Dans le cas où ces efforts ne suffisent pas, alors il y aura bel et bien des coupures de courant. Ces délestages concerneront des petites parties de départements, réparties dans toute la France : il n'y aura aucun département plongé entièrement dans le noir. La coupure durera deux heures maximum, entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h, et toutes les zones concernées seront annoncées la veille à 17h. L'extinction des feux pourrait toucher 60% de la population, indique le gouvernement. Précisons que la Corse échappe au risque car elle dépend de l'approvisionnement du réseau italien. Autres personnes épargnées : celles qui partagent leur ligne électrique avec un hôpital, un commissariat, une gendarmerie, une caserne de pompiers ou un site militaire. En clair, si votre domicile se trouve à proximité de telles infrastructures vous ne serez pas impacté par les coupures.

Le gouvernement annonce également réfléchir avec le ministère de l'Education nationale à fermer le matin les écoles qui seraient dans des zones concernées par les délestages. L'exécutif ne veut pas d'écoles ouvertes sans lumière, sans chauffage et sans dispositif d'alarme, ce qui mettrait le personnel enseignant dans une situation intenable.

Impossible de passer des appels d'urgence ?

Ces situations posent la question du maintien des lignes téléphoniques d'urgence en cas de coupures d'électricité. Auditionnée au Sénat mercredi 30 novembre, la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann, s'est montrée inquiète concernant le 112 (numéro d'urgence européen) : "c'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français puisque si les services mobiles sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux numéros d'urgences pendant un temps". En effet, sans électricité les antennes relais ne pourront pas non plus fonctionner pour assurer la transmission des appels au 15 (Samu), au 17 (Police) ou au 18 (Pompiers).

Trains, voitures, transports en commun... Quelles conséquences ?

Dans le même esprit, des trains pourraient être annulés, pour éviter que des voyageurs ne se retrouvent bloqués en pleine voie. Les préfets vont aussi devoir se pencher sur le cas des villes où il y a un métro. Il faudra s'assurer qu'un métro puisse parcourir toute sa ligne sans s'arrêter avec des passagers à bord dans un tunnel. En cas de coupure d'électricité, les feux tricolores et l'éclairage public ne fonctionneront pas non plus. Les préfets devront ainsi demander aux populations de limiter au maximum les déplacements en voiture le temps du délestage.