Les 3 conseils de Bill Gates que l'on peut tous suivre pour une vie heureuse et réussie

Et si on vous disait que succès et bonheur ne dépendent que de trois conseils faciles à suivre ? C'est en tout cas l'avis de Bill Gates. Explications.

Selon le créateur de Microsoft, trois conseils simples suffisent à obtenir la clé du bonheur et de la réussite, et ce n'est certainement pas ceux auxquels vous pensez…

Résoudre ses problèmes en 2 questions

Pour réussir à surmonter les problèmes de sa vie personnelle comme professionnelle, il ne faut pas attendre que des réponses tombent du ciel ni réinventer la roue. L'important, c'est de poser les bonnes questions. A ce sujet, Bill Gates confie que depuis son adolescence, il aborde chaque nouveau problème de la même manière, en se posant deux questions : "qui a bien géré ce problème avant moi ?" et "que retenir de la façon dont cette personne a géré ce problème ?". Selon lui, s'inspirer de ceux qui réussissent est souvent le moyen le plus efficace et le plus sûr de trouver une solution.

Se montrer patient

D'après Bill Gates, "la patience est un élément clé du succès". En effet, il considère que le chemin vers la réussite est inévitablement semé d'embûches et que c'est votre capacité à surmonter les obstacles qui est décisive. Un point de vue qui n'est pas sans rappeler Thomas Edison. L'inventeur de l'ampoule à incandescence considérait qu'il n'avait pas échoué lors de ses nombreuses tentatives mais "simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas".

Savoir dire non

Ce troisième conseil est directement inspiré de son ami et mentor Warren Buffet. Ce dernier lui a un jour confié : "la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent vraiment, c'est que les gens qui réussissent vraiment disent non à presque tout." Voici comment l'investisseur et milliardaire américain arrivait à se dégager du temps dans son agenda. Pour Bill Gates, cette phrase a été une révélation. Avoir un agenda rempli n'est pas nécessairement ce qui vous conduira à la réussite, garder du temps pour prendre du recul et réfléchir peut-être plus productif qu'un rendez-vous d'affaires. Autrement dit : à vous d'optimiser votre temps selon vos véritables priorités !