Selon cet avocat, voici la meilleure manière de se rappeler du nom des gens

Vous êtes souvent embarrassé car vous n'avez aucune mémoire des noms ? Voici l'astuce que vous devez connaître.

La nervosité qui accompagne les premières rencontres nuit à notre concentration et nous empêche de retenir les noms de nos interlocuteurs. Pour pallier ce problème, Bill Lawrence, avocat et conférencier, confie une astuce apprise lors d'une formation en leadership et en management réputée : la formation Dale Carnegie.

Un travail de visualisation

La méthode confiée par Bill Lawrence pour retenir le nom d'une personne est de se fabriquer une image mentale en imbriquant ce que l'on sait d'elle ainsi que son nom. Si un de vos proches, un homme politique ou une célébrité porte le même nom ou prénom que votre interlocuteur, vous pouvez l'ajouter à votre projection mentale. Par exemple, si vous rencontrez un certain Nicolas Robert, vous pouvez vous représenter l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy tenir un dictionnaire Le Petit Robert. Plus l'image est exagérée, plus il sera facile de mémoriser les éléments qui la compose. Si les Dubois, Petit, Leroy et autres Dupuis se prêtent bien à cet exercice, certains noms peuvent demander plus de créativité.

Des compléments possibles

En complément de la méthode précédente, vous pouvez faire en sorte de prévenir les oublis. Quand une personne se présente à vous, forcez-vous à répondre "enchanté" suivi du nom que vous venez d'entendre. D'une part, cette technique vous oblige à faire répéter aussitôt le nom si vous avez mal entendu (c'est moins gênant qu'à la 2e rencontre), et d'autre part, cette répétition vous aide à mémoriser. Si vous passez plusieurs heures ensemble, n'hésitez pas à user d'autres répétitions quand c'est opportun : "qu'en penses-tu Elsa ?", "Eric, j'ai été ravi de faire votre connaissance". Par ailleurs, vous avez toujours la possibilité de noter les noms des personnes rencontrées si vous savez que vous êtes susceptible de les revoir, mais cette ultime astuce ne vous sauvera pas en cas de rencontre imprévue.