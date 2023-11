La Winter Edition de lesBigBoss aura lieu du 1er au 3 décembre à Tignes

Organisateur d'événements BtoB, lesBigBoss réunit les décideurs du marketing digital, e-commerce, communication, data et CRM lors de la Winter Edition.

Traditionnel événement de fin d'année, la Winter Edition aura lieu au Club Med de Tignes du 1er au 3 septembre. LesBigBoss, qui organise l'événement, promet une "édition exceptionnelle" pour fêter ses dix ans d'existence. Pour ces trois journées d'interactions et d'échanges, près de 750 décideurs se sont donnés rendez-vous pour "booster leur business, rencontrer de nouveaux partenaires ou clients et déployer des projets stratégiques".

Les participants pourront prendre part à des "rendez-vous one-to-one qualifiés" grâce à un algorithme de matchmaking. Au total, plus de 7 000 rendez-vous sont prévus. Des activités de team building pour renforcer le networking affinitaire seront également organisées tandis que "des visiorooms 365 permettront aux participants de rencontrer, lors de rendez-vous virtuels de 15 minutes, encore plus de partenaires innovants".

Autre temps fort de l'événement, la cérémonie des dix ans prendra la forme d'une soirée de remise de prix dédiée à la reconnaissance des décideurs et experts ayant marqué cette décennie. La soirée sera présidée par Karine Schrenzel, PDG de 3 Suisses, et aura pour thème : "L'IA rendra-t-elle le digital business plus rentable et vertueux ?". Pour y participer, vous pouvez vous inscrire à la Winter Edition via ce lien.