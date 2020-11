"IPhone 12 Mini et Pro Max : quels prix en précommande ce 6 novembre ?"

[IPHONE 12] Les précommandes de ces deux nouveaux modèles débutent ce vendredi 6 novembre à 14h. Les livraisons débuteront le 13 novembre.

[Mise à jour du 5 novembre 2020 à 16h03] C'est ce vendredi 6 novembre à 14h que débutent les précommandes des deux dernières versions de l'iPhone, les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max. Ils peuvent être précommandés auprès des opérateurs télécom (Orange, Bouygues Télécom, SFR), des principaux e-commerçants (Amazon, Fnac - Darty, Boulanger...) et bien sûr d'Apple. Les deux autres versions de 6,1 pouces, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, sont, elles, mises en vente depuis le 23 octobre. Cliquer ici pour acheter l'iPhone 12, ici pour acheter l'iPhone 12 Pro.

Ce sont bien quatre smartphones qui ont été présentés comme attendus lors de la keynote du 13 octobre. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, tous les deux de 6,1 pouces, seront disponibles en précommande à partir du 16 octobre, pour des livraisons à partir du 23 octobre. Les deux stars de la soirée, l'iPhone 12 Mini (5,4 pouces) et l'iPhone 12 Pro Max (6,4 pouces), qui ravira les amateurs de belles images, ne seront eux disponibles en précommande qu'à partir du 6 novembre, pour livraison une semaine plus tard. L'iPhone 12 Mini sera proposé à partir de 809 euros, l'Iphone 12 à partir de 909 euros.

Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max sont disponibles en précommande à partir du 6 novembre, 14 heures, et vendus le 13 novembre via l'Apple Store, les principaux e-commerçants présents en France et évidemment les opérateurs télécom.

C'est le premier iPhone compatible avec la 5G. L'iPhone 12 est équipé du fameux processeur A14 Bionic et d'une puce gravée en 5 nmn avec 11,8 milliards de transistors. Son GPU est annoncé comme 50% plus rapide que la concurrence. De quoi permettre aux détenteurs d'iPhone de jouer en toute sérénité à League of Legends. Apple a en effet noué un partenariat avec l'éditeur de l'un des jeux les plus populaires au monde. Doté d'un écran de 6,1 pouces, l'iPhone 12 est, comme attendu, équipé d'une dalle Oled. Il embarque deux modules photos. Un capteur de 12 Mpx avec un objectif f/1.6 et un ultra grand-angle de 12 Mpx à ouverture f/1.7. Apple a décidé de lui adjoindre le système MagSafe que l'on retrouvait par le passé sur les MacBook. Ce système magnétique permettra aux utilisateurs d'iPhone 12 de clipser un chargeur sans fil ou un porte cartes au dos de leur smartphone. L'iPhone 12 est proposé dans 5 coloris : noir, blanc, bleu, rouge et vert.

L'iPhone 12 est disponibles à la précommande depuis le 16 octobre, 14 heures via l'Apple Store et les principaux e-commerçants présents en France. Certains d'entre eux pratiques déjà des offres à tarifs cassés. Les principaux opérateurs télécoms présents en France se sont également positionnés. L'iPhone 12 est disponible à la précommande sur Orange, Bouygues Télécom, SFR, Sosh et Red by SFR. Les livraisons s'effectueront à partir du 23 octobre.

Ici encore on retrouve toutes les fonctionnalités de l'iPhone 12 mais deux tailles d'écran supérieures. 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro, 6,7 pouces pour l'iPhone 12 Pro Max. Ce dernier est le modèle le plus haut de gamme présenté lors de cette keynote. Il embarque un capteur photo de 12 Mégapixel et un téléobjectif avec zoom optique X2,5. De quoi donner vie à 700 millions de couleurs et une résolution 4K, promet Apple. La technologie Deep Fusion s'invite sur les 4 caméras (trois à l'arrière et une devant) de l'iPhone 12 Pro. Côté specs, voici le détail. L'appareil grand angle : 12 Mpx, f/1.6, lentille 7 éléments, 26 mm et l'utra grand-angle : 12 Mpx, f/2,4, 13 mm, 120°. Apple mise également sur la technologie Apple ProRAW qui permet de capturer des images au format RAW avec les habituelles améliorations d'Apple, de façon à pouvoir effectuer toutes les retouches nécessaires plus tard. Clairement un appareil qui va intéresser les amateurs de belles images. Côté esthétique, de nouvelles couleurs font leur apparition (gris, anthracite, doré et bleu).

L'iPhone 12 Pro est disponibles à la précommande depuis le 16 octobre, 14 heures via l'Apple Store et les principaux e-commerçants présents en France. Certains d'entre eux pratiques déjà des offres à tarifs cassés. Les principaux opérateurs télécoms présents en France se sont également positionnés. L'iPhone 12 est disponible à la précommande sur Orange, Bouygues Télécom, SFR, Sosh et Red by SFR. Les livraisons s'effectueront à partir du 23 octobre.

On y retrouve tout ce qui est présent dans l'iPhone 12 (5G, écran Super Retina XDR, 5G, MagSafe, double module photos…) mais dans de plus petites dimensions. Avec un écran de 5,4 pouces, l'iPhone 12 Mini, qui sera vendu à partir de 699 dollars, sera sans doute l'un des iPhone les plus populaires de 2020.

Comme attendu, rien de disponible à moins de 800 euros. Avoir un iPhone 12 ne sera pas donné à tout le monde. Voici le récapitulatif des prix des différents iPhone 12.