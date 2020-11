Xbox Series X : sortie aujourd'hui, où l'acheter malgré le confinement

[XBOX] Le confinement interdit aux magasins de vendre les Xbox Series S et X, puisqu'elles ne sont pas des produits de première nécessité. Mais les livraisons d'achats en ligne restent autorisées.

[Article mis à jour le 10 novembre 2020 à 8h00] C'est le grand jour pour Microsoft et les fans de Xbox. La dernière génération de la console de salon américaine, la Xbox Series X, est disponible en France à partir de ce 10 novembre pour 499 euros. La Xbox Series S, une version avec moins de mémoire, moins de puissance, et une moins bonne qualité d'image, est proposée à 299 euros. En temps normal, les deux consoles pourraient donc être achetées en magasin aujourd'hui. Mais confinement oblige, les commerces ne vendant pas de biens de première nécessité doivent garder porte close. Impossible donc d'acheter sa Xbox Series X chez Micromania ou la Fnac, par exemple. Mais il sera possible de les acheter en ligne sur les sites de ces commerçants, puis de se les faire livrer, car les livraisons de produits n'étant pas de première nécessité demeurent autorisées. Evidemment, les vendeurs 100% en ligne comme Cdiscount ou Amazon continueront de livrer les produits commandés sur leurs sites.

La Xbox Series X est la nouvelle génération de console Xbox par Microsoft, après la Xbox One. Elle a été présentée le 12 décembre 2019 et doit sortir, comme sa rivale la PS5, pour les fêtes de fin d'année. Plus puissante, la Xbox Series X embarque également de nouvelles technologies (Variable Fresh Rate, Variable Rate Shading, Ray Tracing…) qui permettront d'améliorer la netteté et la fréquence d'actualisation des images ainsi que de meilleurs rendus des effets de lumière. Autre nouvelle fonctionnalité, Quick Resume permettra aux joueurs de mettre un jeu en pause en pleine partie, puis de la reprendre immédiatement plus tard sans chargement, même après avoir éteint la console ou lancé un autre jeu.

La Xbox Series X coûte 499 euros. Sa version moins puissante et sans lecteur Blu-Ray, la Xbox Series S, est vendue 299 euros.

La Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront le 10 novembre 2020 en France chez tous les grands marchands comme Micromania, Amazon, Carrefour ou la Fnac. Les précommandes se sont déroulées le 22 septembre et ne sont plus disponibles actuellement.

La Xbox Series X pourra lire tous les jeux de Xbox One, ainsi que les jeux des précédentes générations de consoles (Xbox 360 et Xbox) qui avaient été rendus compatibles avec la Xbox One par leurs développeurs.

La manette de la Xbox Series X © Microsoft

La manette de la Xbox Series X est très similaire à celle de la Xbox One. Microsoft y a apporté quelques modifications ergonomiques, notamment pour la rendre plus accessible aux personnes avec de petites mains. La croix directionnelle a été revue pour devenir une sorte d'hybride entre une croix directionnelle classique, permettant des mouvements dans quatre directions (en haut, en bas, à droite, à gauche) et un stick directionnel, offrant une plus grande liberté de mouvement. Un bouton de partage de contenus a également été ajouté. Elle sera compatible avec la Xbox One et avec les PC sous Windows 10. Inversement, les manettes de Xbox One seront compatibles avec la Xbox Series X.

La Xbox Series S, aussi appelée Xbox Lockhart, est une version moins puissante de la Xbox Series X. Elle permettra de jouer aux mêmes jeux, mais avec des performances réduites, avec un affichage jusqu'en 1440p et 60 fps, là où la Xbox Series X promet d'aller jusqu'à 120 fps en résolution 8k. Elle n'embarquera pas de lecteur Blu-ray. La Xbox Series S possède un disque dur deux fois plus petit que celui de la Xbox Series (500 Go, contre 1 To). Si l'on prend en compte les fichiers d'installation de la console, il ne reste plus que 410 Go d'espace de stockage libres. Quand on sait que certains jeux dépassent les 100 Go de stockage nécessaires, cela peut rapidement devenir problématique. Mais cette puissance et ce stockage réduits permettent à Microsoft de vendre la Series S 200 euros moins chère que la Series X (299 euros contre 499).

Pour ceux qui n'auraient pas les moyens de dépenser plusieurs centaines d'euros d'un coup, les nouvelles consoles Xbox peuvent aussi s'acheter sous forme de paiements mensuels via un abonnement de deux ans à l'offre Xbox All Access. Il en coûtera 24,99 euros par mois pour la Xbox Series S et 34,99 euros pour la Series X. Cette offre donne également accès à un vaste catalogue d'une centaine de jeux vidéos gratuits, dont certains seront jouables en streaming. Xbox All Access sera disponible plus tard cette année dans douze pays, dont la France, où la Fnac est le distributeur exclusif de ce programme.

La grande rivalité entre Sony et Microsoft pour le marché des consoles de salon continue avec cette nouvelle génération. Les deux appareils, la Xbox Series X et la PS5, sortiront à la même période, pour les fêtes de fin d'année. L'un des éléments de différenciation sera évidemment leur prix. Bien que Sony n'ait pas encore communiqué les prix de ses deux PS5, l'avantage semble être du côté de Microsoft grâce à la Xbox Series S, certes moins puissante, mais aussi beaucoup moins chère, à 299 euros. Un prix sur lequel Sony ne sera pas capable de s'aligner, puisque sa PS5 Digital Edition ne compromettra pas avec les performances, se séparant seulement de son lecteur Blu-Ray.

Côté performances, les deux consoles sont proches, mais pas égales. La Xbox Series X possède un meilleur processeur (3,8 GHz contre 3,5 pour la PS5), ainsi qu'une carte graphique un peu plus puissante (12 TFLOPS de performance brute, contre 10,28 sur la PS5). Leurs mémoires vives sont similaires (16 Go de RAM). Le disque dur de la Xbox Series X est un peu plus gros (1 To) que celui de la PS5 (825Go), mais est en revanche plus lent, ce qui pourrait donner un avantage à la PS5 sur les temps de chargement. Côté, jeux, l'avantage a toujours été pour Sony et la PS5 ne fera pas exception. Une importante liste de titres exclusifs développées par Sony ou issus d'accords avec des studios tiers a déjà été annoncée. De son côté, la Xbox Series X fait mieux que ses précédentes moutures, avec un plus gros catalogue d'exclusivités qu'auparavant, mais toujours plus maigre que celui de la PS5.

Liste des jeux exclusifs Xbox Series X annoncés :

As Dusk Falls Avowed

Fable

Forza Motorsport

Halo Infinite

Phantasy Star Online 2: New Genesis

S.T.A.L.K.E.R. 2

State of Decay 3

Tetris Effect: Connected

The Gunk

Warhammer 40,000 : Darktide

Liste des autres jeux Xbox Series X annoncés :