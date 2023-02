Stablecoins et monnaies numériques : participez au webinaire de Finance Innovation ce mardi 7 février

Face à l'émergence des cryptos indexées sur les devises, les banques centrales ripostent avec des projets de monnaie numérique.

Qui aurait pensé que l'apparition en 2014 de l'USDT, pour US dollar Tether, changerait à ce point la finance ? Cette cryptomonnaie émise par la société Tether, dans un premier temps sur le layer-2 Omni de Bitcoin et aujourd'hui sur la plupart des blockchains programmables, atteint aujourd'hui une capitalisation d'environ 68 milliards de dollars. Son utilité ? Incarner le dollar sur les blockchains afin de constituer un moyen d'échange facile avec les autres cryptomonnaies et cryptoactifs.

Depuis, d'autres acteurs sont entrés sur ce marché, de façon centralisée comme l'USDC de Circle, le BUSD de Binance ou l'USDP de Paxos, ou avec une volonté de minorer les risques inhérents à la centralisation, comme Dai de Maker. Aujourd'hui, la capitalisation de l'ensemble de ces stablecoins émarge autour de 140 milliards de dollars.

Les Banques centrales vent debout

Ce poids croissant de ces cryptomonnaies indexées sur les devises nationales ou communautaires n'est pas sans susciter une certaine crainte des institutions publiques, d'autant plus après l'effondrement de TerraUSD, stablecoin algorithmique : "Vous avez ces stablecoins qui commencent à proliférer (…) et qui doivent être règlementés, il doit y avoir une surveillance qui correspond au projet qu'ils mènent réellement", estimait l'an passé Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, néanmoins consciente des velléités populaires à utiliser des devises numériques. "Les banques centrales sont incitées par la demande des clients à produire quelque chose qui rendra les monnaies numériques de la Banque centrale adaptées au siècle dans lequel nous sommes".

Les Banques centrales du monde entier planchent donc sur des projets monnaies numériques, néanmoins déjà tous suspectés d'opérer sous un certain degré de surveillance.

Les stablecoins menacent-ils réellement la souveraineté des pays ? Les Etats ont-ils intérêt à investir le terrain des monnaies numériques ? Quelles sont les différences entre des stablecoins et des monnaies numériques de Banque centrale pour les usagers ? Quels sont les cas d'usage pour ces deux types d'actif ?

