20 millions de Français vont pouvoir éviter des accidents de la route grâce à cette célèbre application

En combinant intelligence artificielle et données historiques, cette célèbre entreprise espère améliorer la sécurité des usagers de la route.

Malgré le développement de nouvelles mobilités, il reste difficile pour les Français de se passer de leur automobile. 75% des actifs l'utilisent au quotidien pour se rendre au travail d'après le baromètre Mobilités & entreprises Alphabet France. Une habitude qui n'est pas sans risques.

En 2022, en France, 3 550 personnes sont décédées sur les routes d'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Un chiffre en hausse de 10,3% par rapport à 2021. Dans son bilan, l'organisme note que "les occupants de voiture représentent depuis l'année 2020 moins de la moitié des personnes tuées (48 %)". Dans près d'un tiers des cas, la vitesse est le principal facteur de l'accident. Au niveau mondial, le problème est également important. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,35 million de personnes meurent sur les routes chaque année, soit 3 700 par jour.

En parallèle, de nombreux automobilistes choisissent d'utiliser un GPS ou une application pour trouver plus facilement leur chemin mais également pour être informé de ce qui se passe sur la route en temps réel.

Dans ce domaine, Waze demeure une référence, avec 140 millions d'utilisateurs revendiqués à travers le monde, dont 20 millions en France. À tout moment, ils ont la possibilité de signaler sur leur smartphone un événement survenu sur la route. Dans un billet de blog, la société indique d'ailleurs que "les Wazers du monde entier signalent des accidents toutes les deux secondes environ". Et en plus de cela, la société intègre désormais une nouvelle fonctionnalité pour les inciter à faire preuve de davantage de prudence dans leur trajet.

En combinant, les informations transmises par les conducteurs en temps réel et l'intelligence artificielle, l'application indique désormais les routes accidentogènes, c'est-à-dire celles où la probabilité d'avoir un accident est la plus forte. Ainsi, si l'itinéraire rentré dans l'application comprend une portion à risque, Waze enverra une alerte "historique des accidents", afin que les conducteurs redoublent de vigilance. Cette notification apparaitra avant que le conducteur atteigne le segment concerné. "Ces alertes sont dynamiques et tiennent compte de l'état actuel de la circulation et des routes, du jour de la semaine, de l'heure de la journée et des derniers signalements d'accident", est-il précisé sur le site support client de Google.

La société rachetée par le géant américain en 2013, explique néanmoins qu'il n'est pas question de distraire les automobilistes. L'application va limiter le nombre d'alertes et n'affichera pas celles concernant les routes que les conducteurs empruntent régulièrement.