Une maison, deux enfants et une voiture : combien coûte le rêve français ?

À l'instar de "l'american dream", de nombreux Français souhaitent se marier, acheter leur maison, avoir des enfants, un animal de compagnie et une voiture.

Outre-Atlantique, la société prône l'american dream, qui d'après le dictionnaire de Cambridge, se définit par "la croyance que tout le monde aux Etats-Unis a l'opportunité de réussir et d'être heureux s'il travaille dur". Un concept qui a inspiré le média Investopedia pour estimer le coût de ce "rêve". Pour cela, l'auteur a listé les étapes de la vie et dix coûts associés, du mariage jusqu'à l'enterrement, en passant par la naissance d'un enfant, de son éducation, du coût de l'assurance santé pour la famille, de l'achat d'une voiture, des voitures tout au long de la vie. Au total, le coût de ce rêve américain est de 3,5 millions de dollars.

Alors nous avons tenté de répondre à la même question pour la France, en croisant les sources et en sélectionnant cinq postes de dépenses. Nous avons commencé par regarder le prix d'un mariage. Selon l'édition 2023 du livre blanc du mariage publiée par la plateforme mariages.net, le coût d'un mariage s'élève à 17 100 euros pour 95 invités en moyenne. À cette somme, il faut ajouter la lune de miel de 5 600 euros si elle est effectuée à l'étranger.

En ce qui concerne le bien immobilier, d'après les chiffres du bilan de l'année 2023 de Century 21, le prix moyen d'une maison est de 278 169 euros. Pour financer ce projet, il faudra un apport et un crédit. Le premier est en moyenne de 72 000 euros, selon le courtier Finance Conseil. Pour payer le reste, 206 169 euros, le crédit coûtera (taux à 4,05% sur 20 ans, avec un taux d'assurance de 0,15%) 106 883 euros. A cela viennent s'ajouter les frais de notaire d'environ 21 000 euros. Au total, ce projet d'achat de maison coûte : 406 052 euros.

En ce qui concerne les enfants, d'après une étude pour le Haut Conseil de la famille, le montant mensuel moyen engagée par les famille serait de 750 euros par enfant. Cette dépense moyenne serait de 7 500 euros par an pour ceux âgés de moins de 14 ans, et de 12 500 € au-delà jusqu'à 20 ans. Ainsi, pour amener leur progéniture jusqu'à leur 20 ans les familles dépenseraient 180 000 euros au total. Le budget ainsi estimé pour deux enfants serait de 360 000 euros.

Pour l'animal de compagnie, à la SPA, les frais d'adoption s'élèvent à 170 euros pour un chat et à 270 euros pour un chien. Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour Woopets, les propriétaires des animaux de compagnie dépensent annuellement 943 euros en frais pour l'alimentation, le vétérinaire, les loisirs, etc. Ainsi en tablant sur une espérance de vie de douze ans, il est possible d'estimer ce budget à environ 11 536 euros.

Ensuite pour transporter la famille, il faut une voiture. Comme l'a publié l'Insee en 2021, "une voiture neuve ou d'occasion, est achetée en moyenne 11 950 euros, mais revient à 9 000 euros en moyenne après la reprise, la revente ou l'indemnité versée par l'assurance de l'ancien véhicule". Avec une durée de détention de plus de six ans, d'après une étude Kantar Insights, de 18 à 80 ans, il est possible d'estimer qu'un Français aura acquis environ 10 voitures pour un budget total d'environ 90 000 euros, hors assurance et frais divers. Au total, le "rêve français" coûterait donc : 890 288 euros. Un chiffre qui est une moyenne, et ne concerne pour rappel que cinq postes de dépenses.