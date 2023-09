Si ça continue, les vins français seront bientôt plus alcoolisés que le porto

Depuis quelques décennies, le degré d'alcool des vins ne cesse d'augmenter, quelquefois jusqu'à 1 degré tous les 10 ans. Explications.

Vous avez peut-être remarqué que les vins d'aujourd'hui semblent un peu plus forts qu'avant. C'est vrai, et l'une des principales raisons en est le réchauffement climatique. Voyons cela de plus près.

Le soleil et la chaleur

Nous savons tous que les raisins ont besoin de soleil pour grandir. Mais si le soleil est trop fort et que les journées sont trop chaudes, les raisins mûrissent plus vite. Quand un raisin mûrit rapidement, il devient aussi plus sucré. Lorsque les vignerons font du vin, ils comptent sur le sucre des raisins. Ils écrasent ces raisins, et le sucre qu'ils contiennent est ensuite "mangé" par des levures. Ces levures transforment le sucre en alcool comme par magie. Donc, si nous commençons avec plus de sucre à cause du soleil chaud, nous finissons avec plus d'alcool dans notre vin. Cette tendance est particulièrement vraie pour les vins du sud où le manque d'eau renforce le phénomène.

Avec ce changement, nos vins peuvent avoir un goût différent. Certains aiment ce nouveau goût, tandis que d'autres sont nostalgiques des vins d'autrefois. D'autant qu'en plus de l'alcool, le réchauffement climatique peut aussi influencer d'autres aspects du vin, comme sa couleur ou son acidité.

Pour régler ce problème qui engendre une hausse du taux d'alcool de 1% tous les 10 ans pour certains vins depuis 30 ans, les professionnels cherchent des solutions, comme trouver des cépages au raisin moins sucré et davantage résistant à la sécheresse. Et il va falloir trouver s'ils ne veulent pas que les vignerons anglais prennent la relève...