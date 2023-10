Plus efficace qu'une série Netflix, cette technique de l'armée américaine vous fera dormir en 2 minutes

Difficile de trouver le sommeil dans un monde connecté en permanence. Pourtant, il existe une astuce imparable pour s'endormir en 2 minutes chrono, éprouvée par les militaires américains.

Le sommeil est primordial pour notre santé et notre bien-être. Pourtant, de nombreuses personnes peinent à s'endormir, notamment à cause des écrans. Heureusement, il existe une technique très efficace pour trouver le sommeil en 2 minutes chrono. Développée à l'origine par l'armée américaine, découvrez dans cet article comment profiter d'un sommeil réparateur grâce à cette méthode validée scientifiquement.

Selon une étude de Santé Publique France de 2019, les Français dorment en moyenne moins de 7h par nuit, une première depuis que le sommeil est suivi de manière épidémiologique. Le manque de sommeil a de lourdes conséquences. Dans l'armée américaine, où la pleine possession de leurs capacités est vitale pour les soldats, une technique de relaxation musculaire et mentale a été mise au point dans les années 1980. Basée sur la détente corporelle et la respiration, cette méthode permet de s'endormir en 2 minutes chrono, même dans des conditions difficiles.

Cette technique du sommeil a été adoptée par l'armée américaine après avoir été détaillée en 1981 par Lloyd "Bud" Winter, un entraîneur sportif américain, dans son livre Relax and Win : Championship Performance in Whatever You Do. Winter y expliquait avoir appris cette méthode directement auprès de l'armée pour permettre aux soldats de s'endormir rapidement même dans des conditions difficiles.

Concrètement, il s'agit de relâcher les muscles du visage, des bras, du torse, des jambes et des pieds tour à tour. On se concentre ensuite sur sa respiration en imaginant une scène apaisante comme un lac ou un hamac. Cette technique serait efficace à 96% après 6 semaines d'entraînement. Elle permet de s'endormir en 2 minutes chrono, même dans un environnement inconfortable.

La méthode débute par une détente des muscles du visage, en commençant par détendre le front, les joues et la mâchoire. On inspire profondément, puis en expirant, on relâche les épaules et on les abaisse le plus possible pour éliminer toutes tensions. On passe ensuite aux bras : il s'agit de les détendre l'un après l'autre en les secouant délicatement de haut en bas. On expire à nouveau profondément. Puis on détend tous les muscles du torse, en portant son attention sur la poitrine et l'abdomen qui se relâchent pleinement à la faveur d'une longue expiration. On descend ensuite vers les jambes : cuisses, mollets et pieds sont détendus tour à tour, toujours en coordination avec la respiration. On contracte brièvement les muscles avant de les relâcher complètement sur l'expiration. Cette relaxation musculaire méthodique et progressive du bas vers le haut du corps permet d'apaiser les tensions physiques pour ensuite calmer l'esprit.

Si vous peinez à vous endormir, essayez dès ce soir cette méthode éprouvée par l'armée américaine. En quelques semaines d'entraînement, vous profiterez d'un sommeil récupérateur en un temps record. Un esprit sain dans un corps sain commence par un bon sommeil.