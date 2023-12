Les assureurs offrent le taxi à leurs clients qui ont trop bu mais personne n'en profite

Une soirée trop arrosée ou une blessure sportive... Dans de nombreuses situations, il est impossible pour un conducteur de prendre le volant. Toutefois, peu le savent, mais il est possible de se faire rembourser son trajet en taxi par sa compagnie d'assurance.

Un vent d'hiver éthylique souffle sur les fêtes de fin d'année. À l'approche de Noël et du nouvel an, l'alcool s'invite souvent à table. Vins, champagnes, bières et autres spiritueux sont de sortie pour arroser les repas et les soirées de millions de Français. Si les festins se passent généralement bien, les fins de soirée sont parfois peu reluisantes.

Chaque année, bon nombre de personnes se retrouvent un peu éméchées, et même dans certains cas, totalement ivres. Or, les fêtes de fin d'année ne sont pas une exception. Un anniversaire, un mariage, un apéro entre amis ou encore un pot entre collègues : sur les 365 jours qui composent le calendrier, les occasions de boire de l'alcool sont légion. Cependant, les fêtards sont malheureusement aussi bien souvent... des automobilistes. En France, environ 7 citoyens sur 10 utilisent un véhicule (voiture, moto, scooter) pour se déplacer régulièrement. Et ce même lorsqu'ils vont faire la fête.

Toutefois, il vaut mieux parfois renoncer à prendre le volant. Si se faire raccompagner chez soi par un taxi est une option bien connue de tous, peu de gens savent en revanche qu'ils peuvent se faire raccompagner gratuitement jusqu'à leur domicile. En effet, il est possible de se faire rembourser intégralement son trajet en taxi par... sa compagnie d'assurance.

Pour cela, l'assuré doit utiliser une garantie méconnue mains incluse gratuitement dans de nombreux contrats d'assurance automobile. Baptisée "garantie joker" ou "garantie taxi joker", cette dernière permet au titulaire du contrat d'assurance, de bénéficier d'un retour gratuit jusqu'à son domicile ou son lieu de séjour, s'il se trouve en vacance. La garantie joker peut s'appliquer si l'assuré se trouve en incapacité de conduire. Une telle situation peut se produire, par exemple, après une soirée trop arrosée, mais également suite à une blessure qui empêche temporairement l'automobiliste de prendre le volant.

Concrètement, un assureur à tout intérêt à ce que son client rentre chez lui en toute sécurité. Cela réduit les risques d'accident pour l'assuré, son véhicule, et limite donc, par extension, les frais supplémentaires dont l'assureur devra s'acquitter si les choses tournent mal. Pour bénéficier de la garantie Joker, l'assuré peut contacter son assureur, à l'avance, afin que ce dernier lui réserve un taxi. Autre option : après le trajet en taxi, il faut demander une facture au chauffeur, puis la transmettre à son assurance qui remboursera alors la somme déboursée par l'assuré.

Pour mobiliser le droit à la "garantie Joker", il faut respecter les conditions inscrites sur le contrat d'assurance automobile. Cependant, ces dernières diffèrent selon les compagnies d'assurance. Mais, en règle générale, le trajet ne doit pas faire plus de 50 ou 100 kilomètres de long, et le coût de la course doit être inférieur à 50 ou 100 euros. Enfin, cette couverture a une limite d'utilisation : il est possible d'y avoir recours une à cinq fois dans l'année.