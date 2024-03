Des Français vont changer d'adresse malgré eux, à cause de cette loi

La loi 3DS adoptée en 2022 va obliger 1,8 million d'habitants à changer d'adresse. Découvrez si vous êtes concernés.

D'ici le 1er juin 2024, de nombreux Français vont voir leur adresse changer, et ce, sans déménager. En effet, la loi dite 3DS impose une remise à jour de la base nationale des adresses. Au total ce sont 1,8 million de Français qui verront leur adresse changer, qu'ils le veuillent ou non.

Adoptée en février 2022, la loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification a pour objectif de répondre aux besoins concrets et opérationnels des collectivités locales. Et remettre à jour la base nationale d'adresses est une de ses mesures phares et cela passe en partie par le numérotage obligatoire.

En effet, de nombreuses adresses comportent le nom d'une rue, d'une route ou encore d'un lieu-dit, sans numéro de voie. Toutefois, attribuer à chaque adresse un numéro de voie unique s'avère être un travail chronophage et coûteux pour les collectivités concernées. Elles doivent également respecter de nombreuses normes, commander des panneaux, les faire poser, communiquer… Le travail de numérotation est plus complexe qu'il n'y paraît, il nécessite d'identifier les lots, et de choisir entre un système classique ou métrique. Avec une numérotation métrique, on attribue le numéro 150 à la maison située à 150 mètres du bas de la rue pour éviter les bis et ter en anticipant les futures constructions. Concernant le coût de cette opération, France 2 citait l'exemple de la Croisille-sur-Briance où la création des adresses de 150 voies a coûté plus de 40 000 euros à la commune soit 7% de son budget annuel.

Par ailleurs, d'autres modifications pourraient être apportées au nom des voies pour permettre de préciser davantage certaines adresses. Néanmoins, la base nationale des adresses se veut rassurante. Dans un tweet, elle appelait les élus et les agents des communes à faire preuve de bon sens, rappelant que l'objectif de cette opération était d'être "la plus complète possible et surtout de ne pas perdre en précision". Un message qui devrait rassurer les habitants qui craignent de voir les noms de hameaux ou de lieux-dits disparaître.

Ce changement qui s'applique aux communes de moins de 2 000 habitants est déjà obligatoire pour celles supérieures à 2000 depuis 2015. Il concerne cette fois-ci, 1,8 million de Français. Il devrait faciliter la vie des livreurs, des aides à domicile et plus important encore des secours à qui le GPS n'est d'aucune aide quand il doivent se rendre "place de l'Eglise" ou "route Nationale", mais qu'aucun numéro n'existe. Les habitants devraient de leur côté y trouver leur compte. Cela pourrait leur éviter d'avoir à préciser "la maison au volet bleu face à l'église" ou encore "dernière maison à droite en sortant du village" quand ils s'apprêtent à recevoir de la visite. Pour eux, il n'y a aucune démarche à prévoir. Ils seront informés de leur changement d'adresse et se verront éventuellement remettre une plaque avec leur nouveau numéro de voie.