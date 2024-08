Voici la première chose à faire pour bien vivre sa retraite selon un expert - "Ma réponse va vous surprendre"

La fin de la vie active peut être une source d'angoisse pour les sexagénaires, mais pas d'inquiétudes, ce spécialiste révèle comment ne pas subir sa retraite.

"Le travail c'est la santé". Ce célèbre titre d'Henri Salvador ne laisse rien présager de bon pour le passage à la retraite. Et pour cause, solitude, perte du statut d'actif, étiquette "senior"… Nombreux sont les sexagénaires à mal vivre cette nouvelle période de vie. "C'est une source d'inquiétude au minimum, d'angoisse chez certains, parce que c'est 25 ans d'expérience de vie qui s'ouvre à la retraite", confirme Hervé Sauzay, président de l'Institut Français des Seniors.

Cette rupture avec le travail est une véritable étape. Pendant les trente dernières années, ce cadre professionnel a régie le rythme de notre vie : se lever pour aller au travail, déjeuner avec ses collègues, repartir à 18h, attendre le week-end pour les loisirs… Mais pas d'inquiétudes, il est possible de vivre heureux à la retraite et beaucoup s'épanouissent dans cette période de la vie.

Pour cela, l'enjeu est de "retrouver les bénéfices du travail : la reconnaissance, les relations quotidiennes et le sentiment d'utilité", résume Hervé Sauzay. Vaste projet plus facile à déclarer qu'à appliquer. Pour obtenir des clés concrètes, nous avons posé cette question au président de l'Institut Français des Seniors : "Que faire pour éviter une sensation de perte de reconnaissance totale et d'utilité lors du départ à la retraite ?"

"Ma réponse va vous surprendre, amorce Hervé Sauzay. Mais j'y crois beaucoup". Et en effet, la répartie est inattendue : "La première chose à faire pour bien vivre sa retraite, c'est bien quitter son travail", assure-t-il. Et pour cela, il faut soigner son pot de départ selon l'expert. Une vraie marque de reconnaissance à la fin de la vie professionnelle est une première étape essentielle . "Pour aborder la nouvelle partie de sa vie qui se présente, c'est très important qu'on vous dise, "c'était bien ce que tu as fait, merci", et de faire un cadeau pour marquer sa gratitude", détaille Hervé Sauzay. Une analyse également appuyée par la psychologue et auteure Anasthasia Blanché.

Malheureusement, ce schéma est rare. Une enquête réalisée par l'Institut Français des Seniors en 2023 révèle que 60% des répondants n'ont pas eu de pot de départ pour leur passage en retraite. "Chez les salariés privés, 400 000 arrivent à la retraite chaque année, mais 50% viennent de France Travail car ils ont été virés avant", explique Hervé Sauzay. En effet, l'âge moyen de départ de l'entreprise pour le secteur privé est proche des 59 ans alors que la retraite à plein temps est à 62 ans et 9 mois. "Un tiers des ruptures conventionnelles sont pour les seniors en France, poursuit l'expert. Vous obtenez un chèque un peu plus important qu'un simple chômage, mais en contrepartie on vous somme de partir sur la pointe des pieds." Ainsi, nombreux sont ceux à partir à la retraite dans l'ombre et sans reconnaissance du travail fourni.

Une fois à la retraite l'essentiel est de se rendre utile et d'entretenir des relations sociales. C'est pourquoi 500 000 personnes cumulent emploi à 40% et retraite pendant les deux premières années selon les chiffres de la CNAB. De plus, un tiers des retraités sont membres d'un association. Si bien que le bénévolat des seniors est estimé par la Fondation de France à 10 milliards d'euros. "Attention, quand un retraité rejoint une association, très vite l'asso d'à côté le sollicite aussi, etc. On finit par voir des burn-out de retraités débordés."