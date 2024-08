Ce geste sain peut avoir des conséquences inattendues sur votre lave-linge

En matière de nettoyage, chacun a ses habitudes, mais un geste courant basé sur de bonnes intentions peut avoir des conséquences néfastes sur son linge, son portefeuille et sa machine à laver.

Le lavage du linge à haute température, souvent considéré comme un geste sain et efficace pour éliminer virus et bactéries, peut entraîner des conséquences sur l'état du linge et la consommation d'électricité, mais pas seulement.

L'une des principales raisons invoquées pour justifier le lavage à haute température est son efficacité accrue contre les micro-organismes. En effet, un lavage à basse température (à 30°C ou moins), peut débarrasser le linge d'une partie des microbes qui partent avec l'eau dans les canalisations, mais ils ne les tue pas. C'est donc une température de lavage déconseillée pour un linge vraiment sale ou en cas de maladie contagieuse. A ce sujet, un médecin généraliste interviewé par le média belge Sudinfo déclarait d'ailleurs : " si vous êtes malade et que vous lavez ensuite vos habits à une basse température, vous risquez de rattraper la même maladie ou de contaminer votre entourage ".

Cependant, le lavage à haute température peut avoir des répercussions qui méritent d'être prises en compte. L'usure prématurée des vêtements et la consommation énergétique importante sont des problématiques bien connues, mais il existe une autre conséquence qui peut encourager à laver son linge à basse température.

En effet, de nombreux textiles ne supportent pas les températures élevées. De ce fait, les étiquettes sur les vêtements préconisent souvent un lavage à 30°C au maximum et le sèche-linge qui contribue à éliminer certains microbes est souvent proscrit. Concernant, la consommation d'électricité, les données de l'association Que Choisir montrent à quel point le lavage à haute température est énergivore. Un lavage à 40°C utilise 66 à 75% de l'électricité nécessaire à tout le cycle (plus que l'essorage) et passer de 40°C à 30°C pour le mode synthétique, permet d'économiser de 33 à 45% d'électricité.

Mais, l'autre inconvénient majeur du lavage à haute température est la formation de calcaire. Si l'eau froide est naturellement chargée en calcium et le magnésium, il faut savoir que ces minéraux ne se transforment en calcaire que sous l'action de la chaleur. Lorsque le calcaire finit par former un dépôt solide au niveau des tuyaux et du tambour, la machine est entartrée. Résultat : elle lave moins bien, consomme plus et peut même tomber en panne.

C'est la raison pour laquelle, il peut être préférable d'utiliser la basse température pour les vêtements peu sales qui représentent la grande majorité du linge, sachant qu'au besoin, des produits désinfectants actifs à basse température existent. Le lavage à 60 ou 90°C peut ainsi être réservé au linge de maison (draps, torchons, serviettes...) qui nécessite souvent un nettoyage plus approfondi.

Un lavage à 90°C à vide une fois par mois, sans lessive ni adoucissant, est néanmoins une bonne façon de dissoudre les graisses et les résidus de lessives. Il permet aussi d'éliminer les bactéries et les virus du lave-linge, pour ne pas que celui-ci se transforme en nid à microbes.

Le lave-linge doit être nettoyé en profondeur plusieurs fois par an. Les sites spécialisés dans la vente de lave-linge conseillent de nettoyer le bac à lessive, le filtre de vidange, les joints du lave-linge et le tuyau d'évacuation 3 à 4 fois an. Par ailleurs, laisser la porte de la machine ouverte quelque temps après chaque lavage est une bonne habitude permettant d'éviter la prolifération de bactéries et de moisissures.