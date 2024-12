Vendredi 13 : pourquoi il porte bonheur chez certains et malheur chez d'autres ?

Le vendredi 13 fascine et divise depuis des siècles. Entre superstition et espoir de fortune, cette date singulière continue d'exercer une influence surprenante.

Dans notre société moderne qui se veut rationnelle, il existe encore des dates qui éveillent en nous des sentiments contradictoires. Le vendredi 13 en est l'exemple le plus frappant. La superstition autour du vendredi 13 s'est construite progressivement au fil des siècles, puisant ses racines dans diverses traditions religieuses et culturelles. Le vendredi, jour sacré pour les trois religions monothéistes, porte en lui une symbolique forte. Dans la tradition chrétienne médiévale, ce jour était considéré comme néfaste, marqué par la crucifixion du Christ. Les banquets et réjouissances étaient d'ailleurs évités ce jour-là.

Le nombre 13, quant à lui, traîne également une réputation sulfureuse. Dans la mythologie nordique comme dans la tradition chrétienne, ce chiffre est associé à des événements tragiques. La Cène, dernier repas du Christ entouré de ses douze apôtres, compte treize convives. Cette symbolique négative s'est progressivement ancrée dans l'imaginaire collectif.

Au fil du temps, ces deux éléments - le vendredi et le nombre 13 - se sont combinés pour créer une superstition tenace. Certains événements historiques sont venus renforcer cette croyance, comme l'arrestation des Templiers un vendredi 13 octobre 1307, ou plus récemment, les tragiques attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Pourtant, une autre vision du vendredi 13 s'est développée en parallèle. Paradoxalement, ce jour redouté est devenu synonyme d'espoir et d'opportunité pour de nombreux Français. La Française des Jeux a su transformer cette date en rendez-vous incontournable pour les joueurs, avec des cagnottes exceptionnelles qui attirent deux fois plus de participants qu'un jour ordinaire. Cette fois encore, la Française des Jeux met en jeu un minimum de 13 millions d'euros pour son Super Loto de ce vendredi 13..

Mais le plus drôle, c'est qu'en pratique, les statistiques contredisent la réputation néfaste du vendredi 13. Une étude du Centre néerlandais des statistiques d'assurance révèle que les accidents de voiture, les vols et les incendies sont moins fréquents lors des vendredis 13 que les autres vendredis. Cette baisse s'expliquerait par une prudence accrue des gens ce jour-là, certains allant jusqu'à éviter de sortir de chez eux.

En réalité, la peur du vendredi 13, appelée (prenez votre souffle) "paraskévidékatriaphobie", touche des millions de personnes dans le monde. Aux Etats-Unis, on estime que 21 millions d'Américains modifient leur comportement ce jour-là, refusant de voyager, de travailler ou même de quitter leur domicile.

Cette dualité entre chance et malchance continue d'alimenter les conversations et les comportements, faisant du vendredi 13 un phénomène social unique. Qu'on y croie ou non, cette date reste profondément ancrée dans notre culture, nous rappelant que même dans notre monde moderne, les superstitions gardent leur pouvoir de fascination.