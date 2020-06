Légumes secs à Paris, saucisses dans le Bas-Rhin… Les produits surconsommés du confinement

Le confinement a bousculé les habitudes de consommation des Français, avec des disparités marquées... et parfois surprenantes d'un département à l'autre.

Qui a voulu fabriquer son pain pendant le confinement a pu le constater : difficile de trouver de la farine. Comme cet ingrédient, certains produits ont été achetés en quantités bien supérieures à la normale au cours de ces 8 semaines. Mais avec des disparités locales, comme l'illustre la carte ci-dessous, réalisée d'après les données transmises en exclusivité par Nielsen au JDN*. Passez votre souris sur un département pour faire apparaître le top 10 des produits les plus surconsommés au cours des 8 semaines de confinement par rapport aux 8 mêmes semaines l'année précédente. Pour plus de confort visuel, mettez la carte en plein écran. Vous pouvez aussi zoomez et/ou faire glisser la carte de France vers le bas pour afficher les informations dans leur intégralité.

Les gants de ménage arrivent en tête des produits les plus surconsommés dans 90% des départements. Dans le reste des territoires, la première place est occupée par les épaississeurs pour sauce (Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Gironde, Hauts-de-Seine et Paris), le savon ménager (Mayenne et Jura) et la farine (Loire-Atlantique).

En termes de nombre d'occurrences, cette fois, la farine et les gants de ménage arrivent en tête, puisqu'ils figurent tous les deux parmi les 10 produits les plus surconsommés dans tous les départements.

Les produits surconsommés présents dans le plus de départements Rang Famille de produits Nombre de départements 1 ex aequo Farines 96 1 ex aequo Gant de ménage 96 3 ex aequo Epaississeur sauce 92 3 ex aequo Produit pour pâtisserie 92 3 ex aequo Savon de ménage 92 6 Eau de javel 81 7 ex aequo Fruits et coulis surgelés 77 7 ex aequo Savons de toilette 77 9 Lingette entretien 46 10 Produit pour feu 33

A contrario, certains produits ne sont cités qu'une fois. C'est notamment le cas des eaux de vie de fruits, que Nielsen répertorie dans la catégorie "alcool divers", 10e produit le plus surconsommé en période de confinement dans les Hautes-Alpes, avec +65% par rapport à la même période l'année précédente. C'est aussi le cas des aliments pour oiseaux en Haute-Corse, avec une surconsommation de 55%, ou encore des produits pour les cheveux qui arrivent en 8e position des produits les plus surconsommés dans le Bas-Rhin.

Autre produit à n'apparaître qu'une fois : les fruits de mer surgelés, à Paris. Ci-dessous, la liste complète des produits les plus surconsommés dans la capitale par rapport à la situation en temps normal. On y retrouve notamment les légumes secs, qui ne figurent sur la liste des produits les plus surconsommés que dans deux autres départements : les Hauts-de-Seine et les Alpes-Maritimes.

Top 10 des aliments les plus surconsommés à Paris Rang Famille Confinement versus même période en 2019 1 Epaississeur sauce +184% 2 Farines +136% 3 Produit pour pâtisserie +105% 4 Dessert à préparer +103% 5 Gants de ménage +94% 6 Légumes secs +93% 7 Fruits de mer surgelés +91% 8 Viande surgelée +86% 9 Savon de ménage +85% 10 Fruits et coulis surgelés +83%

Parmi les produits surconsommés dans peu de départements, on peut également citer les saucisses. Les trois départements où ce produit fait partie de ceux qui ont été le plus surconsommés pendant le confinement se situent dans l'Est de la France : le Bas-Rhin, où la consommation de saucisses a plus que doublé par rapport à la même période l'année précédente, le Haut-Rhin (+71%), et les Vosges (+83%).

A noter également que le gin apparaît dans la liste des produits les plus surconsommés de cinq départements : le Cantal (+71%), Moselle (+91%), Pyrénées-Atlantiques (+99%), Pyrénées-Orientales (+95%), le Bas-Rhin (+80%).

Enfin, découvrez ci-dessous, les produits dont la surconsommation moyenne, tous départements confondus, est la plus élevée.

Produits dont la surconsommation moyenne est la plus élevée, tous départements confondus Rang Famille de produits Surconsommation moyenne 1 Gant de ménage +193% 2 Savon de ménage +122% 3 Farines +119% 4 Epaississeur sauce +109% 5 Fruits de mer surgelés +91% 6 Saucisses +89% 7 Dessert frais non laitier +88% 8 Gin +87% 9 Premiers soins +86% 10 Produit pour feu +84%

* Top 10 catégories > 2 millions d'euros selon l'évolution des ventes en valeur pendant le confinement (en hypermarchés, supermarchés, proximité et drive).