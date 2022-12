Pass Navigo 2023 : le prix grimpe à 84,10 euros

PASS NAVIGO. Les tarifs des transports en commun en Ile-de-France augmenteront dès le 1er janvier 2023. Le prix du Pass Navigo et celui du ticket de 1,90 à 2,10 euros sont concernés. Découvrez l'ensemble des tarifs.

[Mise à jour du mercredi 7 décembre 2022 à 12h01] Mauvaise nouvelle pour les Franciliens. L'augmentation du tarif des transports en commun en Ile-de-France est finalement actée. Au 1er janvier 2023 le prix de l'abonnement mensuel au Pass Navigo s'élèvera à 84,10 euros contre 75,20 euros actuellement. De son coté le prix du titre de transport passe de 1,90 à 2,10 euros l'unité.

Après des semaines de négociations, la région Ile-de-France et l'Etat sont parvenus, dans la soirée du 6 décembre, à trouver un accord pour limiter l'augmentation des tarifs à 12% du prix actuellement pratiqué. La présidente Les Républicains (LR) de la région, Valérie Pécresse, s'est réjouie de cette décision alors que la hausse des tarifs était jusque-là annoncée à hauteur de 20%.

Toutefois, ce mercredi 7 décembre, plusieurs élus parisiens et certains usagers se sont réunis devant le siège d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'organisme régional en charge des transports publics franciliens, afin de contester cette évolution du prix des transports. Une hausse malvenue selon eux, alors que les Français subissent de plein fouet l'inflation.

Pourquoi le prix du Pass Navigo augmentera en 2023

La hausse des tarifs intervient alors que le conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) a voté ce mercredi 7 décembre le budget prévisionnel pour l'année 2023. Il manquait jusque-là 450 millions d'euros à la Région pour boucler le financement des transports en commun. En cause, les coûts de fonctionnement de la RATP ont flambé sous l'effet de l'inflation des prix de l'énergie. Afin de réunir cette somme, la région, la ville de Paris et les départements franciliens ont fait le choix d'augmenter leur contribution auprès d'Ile-de-France Mobilités. Le gouvernement a également mis la main à la poche avec une aide de 200 millions d'euros pour aider le gestionnaire des transports publics à combler le vide dans ses caisses. Le reste doit être financé par les usagers via la hausse des tarifs. Néanmoins, sur les deux millions d'abonnés actuels, IDFM s'attend à en perdre entre 30 000 et 40 000 à cause de l'augmentation des prix en 2023.

Combien coûtera un Pass Navigo en 2023 ?

Evolution du prix des différents forfaits mensuels Navigo en 2023 Zones du forfait Tarifs 2022 (en euros) Tarifs 2023 après l'augmentation (en euros) Zones 1 à 5 75,20 84,22 Zones 2 et 3 68,60 76,83 Zones 3 et 4 66,80 74,81 Zones 4 et 5 65,20 73,02

Combien coûtera un Pass Navigo sénior en 2023 ?

Notez que le prix du forfait Navigo sénior, réservé aux personnes âgées de plus de 62 ans, fixé à 37,60 euros par mois, va connaitre également une hausse de 12%. En 2023 il coutera 42,11 euros, soit la moitié d'un abonnement mensuel au Pass Navigo classique. Le forfait sénior permet lui aussi de circuler sur l'ensemble du réseau transilien, à savoir les zones de 1 à 5.

Qui a droit au Pass Navigo gratuit ?

Renouvelable tous les trois mois, le forfait Navigo gratuit est accessible à tous les bénéficiaires du RSA ou de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière. ce titre de transport offre la possibilité de voyager sur toutes les lignes de métro, RER, bus ou tramways de la RATP.

Combien coûtera un titre de transport en 2023 ?

Mauvaise nouvelle pour les Franciliens, mais surtout pour les touristes et les visiteurs. Si le prix du forfait Navigo augmente se sera également le cas des tickets des différents transports en commun d'Ile-de-France. Le titre de transport à l'unité va voir son coût passer la barre symbolique des 2 euros.

Voici les évolutions de tarifs possibles en 2023 :

Ticket à l'unité : 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros actuellement.

: 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros actuellement. Carnet de 10 tickets en papier : 18,09 euros en 2023 contre 16,90 actuellement.

: 18,09 euros en 2023 contre 16,90 actuellement. Carnet de 10 tickets dématérialisé : 16,68 euros en 2023 contre 14,90 actuellement.

: 16,68 euros en 2023 contre 14,90 actuellement. Carnet de 10 tickets en papier à tarif réduit : 9,46 euros en 2023 contre 8,45 actuellement.

: 9,46 euros en 2023 contre 8,45 actuellement. Carnet de 10 tickets dématérialisé à tarif réduit : 8,34 euros en 2023 contre 7,45 actuellement

Vous noterez qu'il est possible de réduire le coût de vos déplacements en optant pour les titres de transports dématérialisés.