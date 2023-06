Les soldes ont débuté, mais vous ne trouverez rien sur Amazon cette année, on vous explique pourquoi

Vous recherchez des promotions sur Amazon à l'occasion des soldes et ne trouvez rien ? C'est tout à fait normal. Explications.

Les soldes d'été ont commencé ce mercredi 28 juin dans la plupart des départements et sur Internet. Si depuis 8h00 mercredi, Cdiscount, Fnac ou encore Boulanger rivalisent à coup de promotions, Amazon demeure le grand absent de ces soldes.

Une absence volontaire

Pour le moment, les personnes à la recherche de bonnes affaires auront peut-être la chance de trouver une référence qui les intéresse dans l'onglet "ventes flash", présent toute l'année. Mais pas de quoi rivaliser avec les prix soldés auxquels on peut s'attendre... Une déception pour tous ceux qui espéraient trouver des centaines de références à prix cassé dès le 28 juin. Toutefois, cette mise à l'écart n'est pas le fruit du hasard. L'e-commerçant n°1 en France privilégie désormais ses propres "soldes", baptisées Prime Day, un évènement apparu en 2020 pour célébrer les 20 ans de la marque, et qu'elle répète chaque année. D'un côté les soldes pour 99% des marchands, et de l'autre le Prime Day.

Des soldes à retardement

Le Prime Day survient toujours au début de l'été et propose deux jours de promotions intensives. Les offres sont réservées aux abonnés Prime, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner via la période d'essai gratuite de 30 jours pour en profiter. Dans ce cas, vous aurez la possibilité d'annuler l'abonnement avant la fin de la période d'essai. Si au contraire, vous êtes séduit par l'offre incluant plusieurs services dont le service de streaming Prime Vidéo et la livraison gratuite, sachez qu'il vous faudra débourser par la suite 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Quoi qu'il en soit, il faudra veiller à être abonné le 11 et 12 juillet si vous voulez participer au Prime Day 2023. Petite astuce : il ne sera pas nécessaire d'attendre 8h00 du matin le premier jour, les promotions apparaîtront dès minuit !