Les banques ont besoin de votre argent et sont prêtes à vous payer (beaucoup) pour ça

Afin de respecter des règles de solidité financière, les banques ont besoin de votre argent. Pour ce faire, certaines rémunèrent les clients qui déposent leurs sous sur certains comptes ou livrets.

Cela peut sembler paradoxal, mais les banques sont en manque d'argent... Depuis plus d'un an, elles cherchent à tout prix à collecter vos sous. Et pour y parvenir, on le verra, elles sont prêtes à récompenser très généreusement les clients.

Mais d'abord, essayons de comprendre pourquoi ce besoin de récolter des fonds. Tout simplement, répond Bruno Séjourné, enseignant et chercheur en sciences économiques à l'université d'Angers, parce qu'elles ont "impérativement besoin de ressources qui rentrent dans leur bilan" afin de respecter ce que la loi leur impose en matière de solidité financière.

Car les banques françaises font face à une explosion de certains coûts. Elles ont notamment dû rembourser, en juin 2023, "les milliards d'euros de prêts accordés par la Banque centrale européenne, pour les inciter à financer l'économie notamment pendant la crise sanitaire". Et comme si ça ne suffisait pas, "le relèvement des taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementés (Livret A, LDDS, etc., ndlr), lié à l'inflation, est directement absorbé par les banques", ajoute notre expert.

Face à cette hausse des coûts, les banques déploient donc les grands moyens pour convaincre les Français de leur confier leur argent sur des comptes à terme, à savoir des comptes sur lesquels vous déposez de l'argent pour une durée limitée (1 à 5 ans) sans pouvoir y toucher, en échange d'un taux d'intérêt avantageux. Les assurances-vie et autres fonds monétaires ou placements financiers ne sont pas pris en compte pour la solidité financière.

Résultat, chez CIC, vous pouvez bénéficier d'un taux d'intérêt allant jusqu'à 4% si vous déposez au moins 1 500 euros sur un compte à terme d'une durée de 1 à 5 ans. Boursorama rémunère, elle, à 3% les dépôts de minimum 5 000 euros sur un an. Enfin, si vous choisissez de déposer 3 000 euros chez Monabanq pendant 5 ans ou 5 000 euros chez MyMoneyBank pour 3 ans, vous aurez un taux d'intérêt de 3,50%. De quoi faire fructifier son épargne sans effort, et sans risque.