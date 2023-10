Méfiez-vous si vous avez fait vos achats sur ce site Internet très connu, ses pratiques sont trompeuses selon le tribunal de commerce de Paris

Fausses promotions, test des produits peu impartial... Les pratiques de cette célèbre marque n'ont pas plu au tribunal.

Epinglée pour des pratiques commerciales trompeuses en France et au Royaume-Uni. Cette entreprise venue d'Allemagne jouit d'une large notoriété depuis plusieurs années dans l'Hexagone, mais ce ne lui a pas permis d'échapper au tribunal de commerce de Paris. L'institution judiciaire a condamné l'enseigne, en septembre, après avoir constaté des entorses au droit des consommateurs. En particulier : la firme fait croire aux clients qu'elle propose des promotions alors qu'elles n'en sont pas vraiment.

En réalité, le tribunal lui reproche cette mécanique : le site Internet affiche des promotions limitées dans le temps par un compte à rebours, mais quand ce dernier arrive à son terme une nouvelle promotion, souvent équivalente, vient remplacer la précédente. Ainsi, les prix des produits vendus ne changent pas malgré l'expiration du chronomètre. Cette pratique commerciale suscite une urgence constante chez le consommateur qui se presse pour profiter des promotions en achetant rapidement les articles.

Le tribunal de commerce de Paris a donc sommé l'entreprise de "cesser d'attirer les consommateurs en leur faisant croire que des promotions leur offre un avantage tarifaire alors qu'elles sont proposées de manière successive et quasi-permanente", lit-on dans la décision du tribunal que nos confrères du média L'Informé ont pu consulter.

L'entreprise en question est une figure de proue dans le secteur de la literie en France. Fer de lance de la formule "bed in box", elle propose un système de livraison de matelas compressés et roulés dans un carton, d'où l'expression "un lit dans une boite". Il s'agit d'Emma, actuel leader sur le marché français.

Sur son site Internet, les promotions à compte à rebours s'enchaînent, a constaté le tribunal de commerce : jours, heures, minutes, secondes s'écoulent, sous les yeux des internautes, jusqu'à la fin de la ristourne. Par exemple, les promos de la rentrée ont vite été remplacées par les "Emma Days". Si Emma a été condamné par le tribunal de commerce de Paris à verser 500 000 euros à son premier concurrent Tediber, la société allemande a néanmoins fait appel de la décision.

Une autre astuce, non règlementaire, utilisée par Emma est pointée du doigt par le tribunal de commerce de Paris. Selon l'institution judiciaire, le site top5meilleurmatelas.fr, comparateur de matelas qui apparaît souvent sur Google, a été créé par DIBMat GmbH, une filiale d'Emma. Et sans surprise, le site délivre les meilleures notes aux matelas de... Emma ! D'autant que les critères et la méthodologie de notation du comparateur sont discutables. Le site recense uniquement les avis des consommateurs, et les tests physiques des produits sont réalisés exclusivement par la même filiale d'Emma, DIBMat GmbH.